Nautisme : Neocean survole les Inn’Ovations 2021

Vincent Dufour, comment est née l’idée de l’Overboat ?

L’idée est née dans le Pacifique sud, il y a 25 ans environ. Lorsque je travaillais avec des bateaux sur les lagons transparents, j’avais la sensation de voler au-dessus des coraux. Mais je voulais naviguer sans polluer. Il y a 10 ans, les bateaux de l’America’s cup (formule 1 des mers) commençaient à voler réellement et Tesla lançait ses voitures électriques. J’ai vu la possibilité de combiner les deux technologies : les foils [1] et l’électrique. Un bateau à moteur pollue cinq fois plus qu’une voiture individuelle. Mais il a fallu attendre encore 5 ans, car la technologie n’était pas au point.

Comment fonctionne-t-il exactement ?

L’Overboat fonctionne comme un drone, par un assemblage de trois technologies de pointe. Un moteur électrique à très haut rendement, performant et silencieux ; ensuite des foils articulés et rétractables et enfin un système électronique embarqué qui contrôle le vol en permanence. C’est extrêmement rare de combiner ainsi trois innovations technologiques. Il a fallu quatre ans pour développer le projet avec l’Université de Montpellier.

Que va vous permettre le prix que vous venait de recevoir ?

Ces 30.000 euros vont nous servir à faire des moules pour le bateau. Ce prix est très important, car il n’y a plus de salons nautiques en ce moment. Il va donc nous aider pour nous faire connaître. Notre ambition maintenant est d’être présent sur les plages cet été. On a déjà des locations prévues en Occitanie. Nous sommes aussi en négociations avec plusieurs comités olympiques pour être présents pour les Jeux olympiques de 2024. L’Overboat peut être très pratique pour les juges ou les cameramen lors des épreuves aquatiques.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : l’Overboat de Neocean récompensé du Grand Prix et du Prix de la mobilité intelligente et durable lors des Inn’Ovations 2021 de la région Occitanie. Crédit : Neocean.