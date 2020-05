Nîmes. Bastide Le Confort Médical commande plus de 40 millions de masques

Ne pas rester inactif. C’est le mot d’ordre de Vincent Bastide, directeur général du groupe Bastide Le Confort Médical, qui compte 2200 salariés pour 335 millions d’euros de chiffre d’affaires. Alors que l’activité traditionnelle du groupe est « totalement à l’arrêt, le recrutement de nouveaux patients (diabètes, apnée du sommeil, etc.) étant stoppé du fait de l’épidémie », la PME a acquis plus de 40 millions de masques. « Les commandes sont prises auprès de fournisseurs chinois. Nous n’avons pas le choix : toute la production française de masques a été réquisitionnée par l’Etat », souligne le dirigeant.

La commande porte sur des masques de type 1, 2, 2R et FFP2, qui arrivent au rythme de 5 à 8 millions d’unités par semaine. S’y ajoutent « plusieurs millions de masques réutilisables ». Bastide vend les masques à des professionnels de santé (Ehpad, cliniques, soins de suite et de réadaptation), des libéraux (infirmières, médecins généralistes) et aussi à des particuliers, « par le biais de notre réseau de magasins, ou en ligne ». Les volumes seront écoulés d’ici fin juin. D’autres commandes pourraient suivre par la suite.

« La crise est un révélateur »

L’initiative consomme « beaucoup de cash, près de 30 millions d’euros, sachant que nous sommes sur des marges symboliques, car nous ne décidons pas du tarif de revente », détaille Vincent Bastide. Sur le plan des ressources humaines, la crise est d’après lui « un révélateur. On voit les personnes passionnées et d’autres qui prennent les choses avec plus de dilettantisme. »

Son premier retour d’expérience, en tant que patron, en matière d’organisation ? « Chaque semaine est différente des autres, et tout va très vite. On se retrouve vite hors jeu par rapport aux attentes du marché si on ne fait pas preuve d’une agilité absolue. Nous nous sommes remis en question, en appréhendant nos métiers autrement et en réécrivant notre feuille de route en une nuit. C’est un choc psychologique, qui montre que rien n’est acquis. »

Les patients actuels sont suivis à distance, les salariés de Bastide ne se déplaçant qu’en cas de dysfonctionnement des appareils. Au siège social, où 320 salariés travaillent d’ordinaire, seuls une centaine sont présents (direction, services administratifs et plateforme téléphonique). Les autres services sont en télétravail, et devraient le rester après le 11 mai.

Sur la photo : Vincent Bastide, directeur général du groupe Bastide Le Confort Médical. Crédits : DR.