Occitanie. Neuf informations que vous avez (peut-être) manquées cet été

1-> Sam. Une reprise abandonnée pour la fonderie de Viviez

Derniers espoirs douchés pour les ouvriers de la Sam. Le groupe lotois MH Industries dirigé par Matthieu Hède a retiré son offre de de l’ancien site de Viviez (Aveyron) courant juillet. Le constructeur Renault, premier client de la Sam, refusant de s’engager, le projet ne pouvait plus aboutir. La région pourrait racheter le site de l’ancienne fonderie à son propriétaire, le groupe d’aluminium chinois Jinjiang. 283 salariés ont assigné Renault, considéré « comme co-employeur », et Jinjiang devant le conseil des Prud’hommes de Rodez.

2-> Cinq start-up toulousaines lauréates du Programme Agri20

À la mi-juillet, Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition Numérique, s’est rendu à Toulouse. L’occasion d’annoncer le palmarès d’Agri20, un programme d’accompagnement pour les vingt-deux start-up françaises les plus innovantes en matière d’agriculture et d’alimentation, dont cinq sont situées en région toulousaine :

Asclepios Tech, basée à Tournefeuille, propose de réduire les pertes et déchets dans la chaîne de production des fruits et légumes ainsi que l’utilisation des intrants chimiques. Green Spot technologies, située à Ramonville-Saint-Agne, commercialise des ingrédients alimentaires à partir de coproduits de fruits, légumes et céréales et utilise une nouvelle technologie de fermentation. Agreenculture, entreprise toulousaine qui conçoit des solutions autonomes tels que des systèmes de guidage et de géopositionnement.

Micropep technologies, localisée à Auzeville Tolosane a mis au point une technologie, revendiquée non OGM, qui permettrait de moduler indirectement l’expression de gènes. Et enfin Naio-technologies, jeune pousse d’Escalquens qui développe des robots autonomes 100% électriques pour assister les agriculteurs.

3->Ligne de train Montréjeau-Luchon : Carole Delga précise le calendrier

Le 18 juillet, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, participait à une réunion publique portant sur la réouverture de la ligne de train reliant Montréjeau Gourdan-Polignan à Bagnères-de-Luchon (31) où devrait faire circuler les premiers trains à hydrogène vert de France. L’occasion d’affirmer l’ambition de faire aboutir le projet pour 2024. La Région assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux à partir du 31 décembre prochain à la suite de SNCF Réseau. l’enquête publique est ouverte jusqu’au 9 septembre prochain. Ses conclusions seront connues à la fin de l’année. L’Occitanie prévoit de mobiliser 67 millions pour la réalisation des travaux. Une fois la phase de concertation achevée, les travaux pourraient démarrer au second semestre 2023.

4->ATR remporte de nouveaux contrats et a une nouvelle présidente exécutive

Au salon aéronautique international de Farnborough (Angleterre) du mois de juillet, le constructeur d’avions régionaux ATR dont le siège social est à Blagnac, a décroché d’importantes nouvelles commandes. Notamment auprès des compagnies gabonaise Afrijet et japonaise ORC qui ont respectivement choisi l’ATR 72-600 et l’ATR 42-600. La compagnie Feel Air, elle aussi basée au pays du soleil levant, prévoit d’opérer une flotte pouvant intégrer jusqu’à trente-six ATR. Le loueur irlandais Abelo prévoit lui d’acquérir vingt appareils, dont dix ATR 42-600S, la version à décollage et atterrissage courts. Fabrice Vautier, Directeur Commercial d’ATR, ragaillardi, anticipe un marché total de près de 2500 appareils sur les vingt prochaines années. »

ATR a annoncé par ailleurs la nomination des sa nouvelle présidente exécutive, en la personne de Nathalie Tarnaud Laude. Celle-ci était auparavant présidente de NHIndustries et Vice-Présidente Senior en charge du programme NH90 chez Airbus Helicopters. Elle succède à Stefano Bortoli.

5-> Ascendance Flight Technologies commence à remplir son carnet de commande

La start-up française, Ascendance Flight Technologies, localisée à Toulouse a ouvert son carnet de commandes. Elle a enregistré cet été ses premières intentions d’achat, qui émanent d’opérateurs établis aux États-Unis, en Asie et en Europe pour un total de 245 exemplaires d’Atea, son avion hybride-électrique cinq places à décollage et atterrissage vertical. Les vols de démonstration se tiendront à Paris à l’occasion des Jeux olympiques 2024. La mise en production de l’appareil est programmée en 2025.

6-> Actia : Finalisation de la cession de sa division Power

Début août, le toulousain Actia Group, spécialisé dans la fabrication de systèmes électroniques, a finalisé la cession de sa division Power dédiée à l’électrification des véhicules. Elle a en effet signé définitivement avec l’entreprise française Plastic Omnium spécialisée dans la mobilité durable pour un montant de 52,5 millions d’euros. Le groupe avait déjà cédé en avril une division dans le domaine du contrôle technique. Ces cessions permettraient à Actia de se désendetter à hauteur d’environ 60 millions d’euros et de pouvoir viser plus sereinement l’objectif ambitieux fixé , de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires à une échéance de quatre ans. Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2022 s’établirait à 248,5 millions d’euros, en croissance de 14,9 % par rapport au premier semestre 2021.

7-> Occitanie. In Extenso fait le bilan des levées de fonds au premier semestre

In Extenso, groupe français spécialisé dans l’expertise-comptable et le conseil aux entreprises a dressé un baromètre des levées de fonds dans toutes les régions métropolitaines au premier semestre. En Occitanie, les levées ont eu lieu dans trois départements : en Haute-Garonne, dans l’Hérault et dans le Gard.

En Haute-Garonne, huit opérations ont permis de lever 26 millions d’euros. Le montant moyen par levée est de 3 millions. Dans l’Hérault, dix opérations ont permis de lever 118 millions d’euros. Le montant moyen par levée est de 12 millions d’euros. Dans le Gard, une opération a levé 6 millions d’euros.

En Occitanie les cinq plus grandes levées de fonds sont Sweep [1] (66 millions d’euros), SeqOne (20 millions), Mon Chasseur Immo(10 million s d’euros), Micropep Technologies(8,75 millions d’euros) et Eldo (5 millions d’euros).

8->Bassin Adour-Garonne : Un été extrêmement sec

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a dressé un bilan très alarmant de la situation hydrologique actuelle du bassin Adour-Garonne qui traverse les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

La pluviométrie du mois de juillet 2022 a été fortement déficitaire sur l’ensemble du bassin. Il s’agit du mois de juillet le plus sec depuis 1959 au niveau national. La majorité des stations du bassin Adour-Garonne présenterait une hydraulicité comprise entre 40 et 80 % du débit moyen mensuel.

Alors que la situation des nappes souterraines à l’étiage 2021 était favorable suite à deux années plutôt humides, la situation actuelle est la plus défavorable depuis 2017. Au cours du mois de juillet 2022, cent-trente-sept arrêtés de restrictions des usages de l’eau sont entrés en vigueur sur vingt-six départements.

9->Hygie 31 change d’actionnaire principal

Hygie 31, la holding d’origine toulousaine qui anime le réseau Pharmacie Lafayette a annoncé en juillet qu’elle avait désormais un nouvel actionnaire principal Latour Capital, fonds d’investissement parisien. Cette acquisition a été faite avec la banque publique d’investissement Bpifrance. Son actionnaire principal était auparavant Five Arrows Principal, fonds d’investissement appartenant à la Banque Rothschild. Le groupe possède grâce à ses diverses enseignes 856 pharmacies dont 156 en Espagne. Son volume d’affaires est supérieur à 2 milliards d’euros.

