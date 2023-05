Le domaine de Preissac à Toulouse accueillera à son tour l’Orange Business Tour de 8h30 à 14 heures, le jeudi 25 mai. Pendant cette journée, Orange souhaite répondre « aux attentes et besoins de ses clients Entreprises et Collectivités en tenant compte des évolutions du marché ». La thématique de cette année sera : « Ensemble, construisons un futur innovant, responsable et sécurisé ».

Démonstrations, mini conférences, témoignages clients, rencontres avec les experts d’Orange Business rythmeront cette demi-journée grâce aux experts d’Orange Business qui prendront la parole.

Les inscriptions se font via un lien.

Etape de l’Orange Business Tour, au domaine de Preissac à Saint-Jean, de 8h30 à 14h.