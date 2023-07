Pour ses dix ans, Terre de Pastel s’offre un domaine agricole à Buzet-sur-Tarn

Jean-Jacques Germain n’a pas choisi Buzet-sur-Tarn par hasard. La proximité du golf de Palmola et la position stratégique qu’occupait la cité dans la culture et le commerce du pastel, entre Albi, Toulouse et Carcassonne, ont sans doute décidé l’entrepreneur toulousain. À la tête du groupe Terre de Pastel, fondé en 2013 avec l’éditrice Sandrine Banessy, l’ancien vice-président de l’Office de tourisme de Toulouse a toujours trouvé que la Ville rose ne parlait pas assez de cet or bleu qui a fait sa richesse et sa renommée à la Renaissance.

Après lui avoir consacré des ouvrages, avoir initié les premiers cosmétiques à la base de feuilles de pastel sous la marque Bleu par nature, financé des programmes de recherche, relancé sa culture en Occitanie, ouvert spas, boutiques et musée à ses couleurs, Jean-Jacques Germain a de nouvelles ambitions. À l’occasion des dix ans de son groupe, il vient d’annoncer la création d’un domaine agricole, entièrement dédié à l’univers de l’isatis tinctoria, sur la commune de Buzet. D’une surface de sept hectares, le Domaine Bleu par nature en consacre quatre à sa culture. Les semis ont été plantés au printemps pour une première récolte à l’automne.

Le plus gros volet de ce projet de quelque 15 millions d’euros concerne la construction d’un spa de 1000 m2, d’un hôtel cinq étoiles de cinquante-sept chambres et suites et de trois villas indépendantes avec piscine privée. Le futur site, qui devrait voir le jour au printemps 2025, proposera aussi un espace de 900 m2 dédié au tourisme d’affaires et aux événements professionnels. Un lobby de 400 m2 accueillera également une boutique et toute une zone consacrée à l’histoire du pastel.

Premier cultivateur français

« Le Domaine Bleu par nature sera notre vitrine. Nous cherchons à avoir une image forte pour ancrer notre marque de cosmétiques à l’international. Nous voulons jouer à la fois sur le tourisme d’affaires et le tourisme loisirs grâce à notre proximité avec Toulouse et Albi. Nous mettrons d’ailleurs à disposition de nos clients des voitures et des vélos électriques », explique Jean-Jacques Germain. Pour cette opération, l’ancien promoteur et patron de la chaîne de magasins de prêt-à-porter pour homme Jacques Germain va mobiliser 1 million d’euros de fonds propres. Quatre entreprises vont être créées : la SAS Domaine Bleu par nature en charge de la construction du lieu l’est déjà. Une autre société assurera l’exploitation du spa, une troisième celle du futur hôtel et une dernière sera dédiée au restaurant pour lequel l’entrepreneur s’est associé à 50/50 avec le chef étoilé toulousain Guillaume Momboisse.

Premier cultivateur français de pastel, le groupe Terre de Pastel poursuit en parallèle son aventure agricole pour accroître ses approvisionnements. En plus des dix hectares déjà plantés à Labège dans le cadre d’un prêt à usage accordé par le Sicoval, il conduit aussi avec la Ville de Toulouse une expérimentation sur un demi hectare au Domaine de Candie et a signé un accord tripartite avec la mairie et le lycée agricole d’Auzeville. Quelque huit hectares de champs de pastel seront bientôt cultivés par les élèves dans le cadre de leur formation. Avec les surfaces de Buzet-sur-Tarn, Terre de Pastel disposera à terme d’environ vingt-quatre hectares.

Le groupe, qui a réalisé 1,7 million d’euros de chiffre d’affaires en 2022, veut aussi accélérer la commercialisation de ses différentes gammes de cosmétiques, distribuées actuellement dans une dizaine de points de vente. « Des négociations sont en cours avec une enseigne de parapharmacie, précise Jean-Jacques Germain. Nous nous donnons deux ans pour être connus au plan national et après à l’étranger. »

Johanna Decorse

Sur les photos : Le groupe Terre de Pastel cultive le pastel pour ses feuilles à partir desquelles il fait fabriquer une gamme de cosmétiques, vendue dans ses spas de Labège et Toulouse. Crédit : Terre de Pastel.

Le groupe Terre de Pastel va construire à Buzet-sur-Tarn un domaine agricole comprenant quatre hectares de champs de pastel avec spa de 1000 m2 et hôtel cinq étoiles. Crédit : MYArchitectes.