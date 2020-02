Première récolte pour l’AOC huile de noix du Périgord

Après quatorze ans de démarches, l’huile de noix du Périgord a décroché l’AOC en juin 2018, une première pour une huile de noix en France. Cette reconnaissance nationale devrait avoir une suite au plan européen dans les années qui viennent avec une AOP (appellation d’origine protégée).

Pour les producteurs, elle se traduit surtout dès cet automne par une première récolte très attendue. Et un premier embouteillage fin novembre. L’aire d’appellation de cette huile de noix issue des variétés traditionnelles Marbot, Corne, Grandjean et Franquette, s’étend sur les départements de la Dordogne (40 % de la récolte), du Lot (30 %), de la Corrèze, de la Charente, du Lot-et Garonne et dans une moindre proportion, de l’Aveyron.

Deux modes de fabrication sont admis par le cahier des charges, l’extraction à froid pour obtenir une huile fine, délicate et douce et l’extraction à chaud, pour plus d’intensité aromatique. La France est le premier pays producteur de noix européen avec une moyenne de 38.000 tonnes par an. Le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes se partagent la production. Quant aux volumes d’huile de noix, ils se chiffrent dans le Sud-Ouest à quelque 80.000 litres.