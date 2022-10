Pyrénées Orientales. All Sport Vintage invente le ballon en peau de poisson

Lancée en 2015, la marque catalane All Sport Vintage, qui fabrique et commercialise des articles de sport en cuir de vachette importé d’Inde, a pris durant la crise sanitaire un virage inattendu. Son fondateur, Didier Cazeilles, a trouvé dans le cuir de poisson une nouvelle matière pour étoffer sa gamme et réduire son empreinte carbone.

Au lieu d’être jetées, les peaux brutes de truites, thons et saumons récupérées auprès de restaurateurs et de l’usine Labeyrie, à Arcachon, sont écaillées, nettoyées, séchées, teintées naturellement et tannées dans l’atelier de la marque en Gironde. Leur assemblage pour former ballons de foot, de rugby et de basket ou encore trousses de toilette se fait dans les Pyrénées- Orientales, dans le nouvel atelier de All Sport Vintage au Boulou.

Depuis sa commercialisation en octobre 2021 après plus d’un an et demi de recherches et d’expérimentations, cette gamme inédite a fait connaître All Sport Vintage à l’international. Deux de ses modèles ont été offerts à Jean Castex et à Emmanuel Macron, version rugby pour l’ancien Premier ministre et football pour le président de République.

J.D.