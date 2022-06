Pyrénées-Orientales. All Sport Vintage se démarque avec ses ballons en peau de poissons

Du ballon de basket aux gants de boxe en passant par des étuis pour boules de pétanque, des crampons ou des sacs de golf, All Sport Vintage a investi tous les terrains. Cette griffe catalane, qui fabrique et commercialise des articles de sport en cuir, personnalisables, est née en 2015 d’une idée de Didier Cazeilles, son fondateur. « J’avais dans mon bureau un ballon de mon grand-père que, durant vingt ans, tous mes clients ont voulu m’acheter. Cela m’a incité à créer ma propre marque d’accessoires de sports personnalisables », raconte ce passionné de sport qui a d’abord fait carrière dans la sécurité. Sur sa niche de marché, All Sport Vintage a trouvé sa clientèle, composée de particuliers, d’entreprises et de clubs sportifs. Mais c’est finalement après la crise sanitaire qu’elle s’est fait connaître comme le premier fabricant au monde de ballon en peau de poisson.

« Durant la pandémie, nous avons dû faire face à des difficultés d’approvisionnement pour le cuir de vachette que nous importons d’Inde. Nous avons alors cherché à nous diversifier. Notre gamme couvrant déjà une dizaine de disciplines, nous avons décidé de travailler sur les matières. En découvrant qu’en Laponie, les peaux de poisson étaient utilisées pour confectionner des meubles et des vêtements, j’ai décidé de me lancer. Nous avons travaillé et expérimenté durant un an et demi et avons finalement réussi à obtenir un vrai cuir à partir de peaux de truites, de thons et de saumons, d’une qualité identique au cuir de vachette. Seul le toucher est différent. »

Près de 20 % des ventes

Pour mettre en place sa propre filière, Didier Cazeilles s’est rapproché des usines Labeyrie, à Arcachon, qui lui fournissent la matière première, initialement destinée à être jetée. Les peaux brutes sont récupérées dans son atelier de Gironde, débarrassées de leurs écailles et des chairs sur le dessous avant d’être nettoyées dans de grandes lessiveuses, séchées, teintées à base de colorants végétaux et ensuite tannées. L’assemblage des ballons et des trousses de toilettes imaginées aussi par la marque se fait en revanche dans les Pyrénées-Orientales, dans ses nouveaux locaux du Boulou.

« Nous valorisons les peaux qui auraient dû partir à la poubelle pour en faire des produits d’exception, des pièces uniques puisque toutes les peaux sont différentes. Cette gamme nous permet de produire le plus localement possible, en circuit court et de réduire notre empreinte carbone », souligne Didier Cazeilles, qui a investi quelque 140.000 euros dans ces nouveaux produits.

Si la ressource est facile à obtenir, la transformation elle, est plus laborieuse et plus coûteuse, environ deux fois plus qu’un même article en cuir de vachette. Mais depuis son lancement en octobre 2021, la gamme en peau de poisson ne cesse de faire parler d’elle. Deux de ses modèles ont été offerts à Jean Castex et à Emmanuel Macron, version rugby pour l’ancien Premier ministre et football pour le président de la République.

Elle représente, après seulement quelques mois de commercialisation, 18 % des ventes de All Sport Vintage, qui a vu sa notoriété grandir aussi à l’international. Le fabricant, qui emploie quatorze personnes pour un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros en 2021, produit actuellement entre 800 et 1000 pièces en peaux de poisson par mois. Son objectif à moyen terme est de trouver des solutions d’approvisionnement locales pour « rapatrier l’activité tannerie dans les Pyrénées-Orientales ». Mais aussi de baisser ses prix pour pouvoir rendre sa gamme plus accessible.

Johanna Decorse

Sur la photo : Lancée à l’automne 2021, la gamme d’accessoires en peau de poissons a fait connaître la marque All Sport Vintage à l’international. - Crédit : All Sport Vintage.