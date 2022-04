Six nouvelles startups intègrent l’incubateur toulousain Nubbo

Quatre entreprises aux innovations variées viennent d’intégrer la phase d’incubation de Nubbo, l’incubateur toulousain de la Région Occitanie. La solution de Bravas, à destination des PME, permet de sécuriser et simplifier la gestion de leur parc informatique via l’automatisation des processus, la suppression de tous les mots de passe et l’accessibilité à distance. FiTT Solutions a créé « CoolBox », qui permet au client de contrôler son circuit frigorifique en continu, détecter les anomalies et anticiper les pannes. La plateforme de formation Insight propose aux chirurgiens un entraînement pour les interventions robotisées. Enfin, Take [Air] veut rendre accessible le bilan carbone aux PME avec une plateforme connectée de mesure des émissions de CO2 doublée d’un accompagnement individualisé.

Par ailleurs, deux projets entrent dans le programme d’accélération : Securecharge, avec sa borne de recharge de véhicules électriques ultra-performante, et Ma Boîte à Moustique, qui utilise le biomimétisme pour piéger les moustiques-tigres en reproduisant la respiration humaine.

« L’innovation n’est pas toujours spectaculaire, mais elle peut être très impactante », commente Guillaume Costecalde, président de Nubbo. « La promesse que portent tous ces projets est celle de répondre de façon inventive à des problématiques concrètes. C’est cette capacité que nous identifions et accompagnons, avec la volonté de transformer des projets porteurs en entreprises pérennes. »

L’incubateur Nubbo accompagne une cinquantaine de projets innovants chaque année avec une dotation maximale de 50.000 euros par projet. Les plus ambitieux peuvent bénéficier, après la phase d’incubation, d’une offre d’accélération de six mois et avec un financement supplémentaires.