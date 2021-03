Tarn. Biomaté, l’énergie à boire

Lancée à Castres, dans le Tarn, fin 2019 la marque Biomaté explore toutes les facettes du maté. Très consommée en Amérique du Sud, cette boisson ancestrale préparée à partir de la feuille de yerba maté, une espèce amazonienne proche du houx, commence à trouver des adeptes en Europe. Réputé pour ses vertus énergisantes, le maté est riche en antioxydants, vitamines et minéraux et contribue à stimuler naturellement l’organisme et à améliorer la tonicité intellectuelle et musculaire.

Élaborées à partir de maté bio importé du Brésil par Kévin Armengaud, le créateur de la marque, les recettes de Biomaté mêlent toutes sortes de plantes et de fruits pour des mariages originaux : maté menthe poivrée, maté citron, maté baies sauvages ou encore le plus surprenant Pop Caramel à base de pomme, caramel, pop-corn et framboise. Vendue sur internet, la marque propose aussi tout le matériel de préparation, la traditionnelle calebasse et la bombilla, sorte de paille filtrante en métal.