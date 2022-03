Tarn-et-Garonne. La lingette miracle de Vulcanet

Pensées à l’origine pour les voitures, les serviettes nettoyantes de Vulcanet Company ont élargi leurs gammes à plusieurs véhicules : moto, vélo ou bateau. La marque de Montauban, créée en 2008 et protégée par plusieurs brevets, a aussi développé un produit d’entretien spécifique pour les drones et le modélisme et a récemment lancé sa lingette Handi’Clean pour les fauteuils et vélos à bras (photo).

Quel que soit le support, la promesse de Vulcanet Company reste la même : les serviettes à usage unique sont conçues comme « un réservoir » de plusieurs produits de nettoyage et emprisonnent poussières, saletés et polluants. Elles s’utilisent sans eau et sans rinçage. Très discret sur le processus et le lieu de production, Erik Bernisson, l’inventeur de la marque, garantit une fabrication « made in France ».

Vulcanet emploie aujourd’hui une trentaine de personnes et diffuse ses produits dans plus de 2700 points de vente en France.

J.D.

Crédit photo : Vulcanet.