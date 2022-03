Toulouse Métropole. Culture, sport et Garonne pour attirer de nouveaux touristes

Depuis le début de l’année, elle a déménagé et s’est transformée. La société d’économie mixte locale (SEML) est devenue société publique locale (SPL) et a rejoint la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse, du côté d’Esquirol. L’agence d’attractivité de Toulouse Métropole a, de plus, un nouveau directeur général, en la personne de Patrice Vassal, ancien directeur général de Toulouse Événements, la filiale de GL Events qui gère le Meett.

Un vent de nouveauté dans une atmosphère un peu plus favorable. Après une année 2020 où le tourisme a chuté à cause du Covid, 2021 a été plus clément dans la métropole toulousaine. Jean-Claude Dardelet, président de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole, égrène les bons chiffres de l’an passé : « 4,5 millions de visiteurs, 1,6 million de personnes dans les sites touristiques, 3,8 millions de passagers à l’aéroport Toulouse-Blagnac et 3,4 millions de nuitées. » L’agence en vise 5 millions à l’horizon 2024.

La coupe du monde de rugby en ligne de mire

Pour se faire, elle met en avant ses nombreux événements culturels et sportifs. Façon de jouer sur tous les tableaux et tous les terrains. Côté culture, une nouveauté a particulièrement attiré l’attention, une programmation mêlant musique classique et pop qui devrait prendre place à partir du 14 juillet pour plusieurs semaines à la Prairie des filtres. L’Orchestre national du Capitole devrait notamment prendre part à ce nouveau rendez-vous estival. Pour le reste, encore beaucoup de mystère.

Sur le même site, un an plus tard, les aficionados du ballon ovale du monde entier pourront vibrer, à partir de début septembre, pour les différentes équipes dans un des “Villages” (nom un peu plus charmant données aux Fan zones) de la Coupe du monde du rugby 2023. Toulouse est en effet l’une des villes-hôtes de la compétition. Dernière innovation présentée, un appel à projets lancé jusqu’au mois d’avril pour redynamiser la Garonne. Que ce soit les transports fluviaux, la programmation culturelle ou sportive, la Métropole veut mieux organiser les activités en lien avec le fleuve. Cécile Dufraisse, adjointe au maire de Toulouse chargée de la question, a donné quelques menues précisions : « Dix emplacements ont été identifiés pour le passage de navette fluviales. (...) Tisseo ne gérera pas cette partie transports. »

Jean-Claude Dardelet a achevé la conférence de presse avec d’autres données positives, venues de ses différents bureaux thématiques. « Invest in Toulouse a accompagné l’installation de trente nouvelles entreprises et son travail devrait permettre de générer, d’ici à trois ans, 1047 emplois », a notamment assuré le président de l’agence d’attractivité, avant de conclure : « Le Bureau des tournages a accompagné 265 tournages professionnels, dont douze majeurs. En 2019, il y en avait 197 dont cinq majeurs. »

Sur la photo : Cécile Dufraisse, adjointe au maire de Toulouse chargée des Fleuves et canaux, Jean-Claude Dardelet, président de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole, Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse chargée des Sports, et Francis Grass, adjoint au maire de Toulouse chargé de la Culture. Crédit : Hélène Ressayres – ToulÉco.