Toulouse Métropole. Pour la reprise, l’agence d’attractivité « a plusieurs cordes à son arc »

2021, année de mutations pour l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole. En septembre, elle est devenue une Société publique locale (SPL), abandonnant le statut de Société d’économie mixte locale (SEML). Et à partir du 15 décembre, elle va quitter ses bureaux métropolitains du quartier Marengo pour rejoindre la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse, du côté d’Esquirol. Des changements pour que l’organisation « gagne en efficacité ».

Jean-Claude Dardelet, son président, a par ailleurs le sourire. La situation sanitaire commençant progressivement à s’améliorer, les séjours sont de nouveau nombreux dans la métropole toulousaine. « En 2019, nous avions 4,5 millions de nuitées. Ce chiffre avait fortement baissé en 2020 en raison de la crise (1,5 million). Cette année, il devrait atteindre 3,5 millions », assure le président de l’agence d’attractivité. De quoi réjouir les professionnels de l’hôtellerie-restauration qui avaient vécu une année 2020 éprouvante. Seul hic pointé par Adrien Harmel, directeur-adjoint Tourisme : « Le manque de main-d’œuvre, qui a empêché certains restaurants ou hôtels de rebondir complètement. »

Attirer investisseurs, touristes et tournages

Pour consolider la reprise économique, l’agence d’attractivité « a plusieurs cordes à son arc ». Elle mise tout autant sur les touristes que sur les businessmen. Côté tourisme, on avoue avoir beaucoup d’attente autour du Festival des lanternes, du 1er décembre au 1er février à Blagnac, sur lequel les acteurs souhaitent « beaucoup communiquer ». « Les 600.000 visiteurs attendus par la mairie de Blagnac nous semblent atteignables. Nous espérons que 25% d’entre eux prendront une nuit d’hôtel et en profiteront pour découvrir Toulouse », analyse Jean-Claude Dardelet. Pour la suite, la Métropole a notamment en ligne de mire la Coupe du monde de rugby 2023 et « veut devenir une destination incontournable pour les fans du ballon ovale qui feront le déplacement en France ».

Pour la partie business, l’agence met particulièrement en avant le travail d’Invest in Toulouse, sa branche qui veut attirer les entrepreneurs dans la métropole. Silvia Ferrari, sa directrice, voit comme un signe de succès, « l’arrivée en 2021 de trente nouvelles entreprises. Ce qui correspond à 1000 emplois supplémentaires ». Et de citer les bonnes nouvelles financières annoncées par Beyond Aerospace ou Universal Hydrogen [1], soutenues par Invest In Toulouse.

Autre levier d’attractivité saisi par l’agence, le cinéma et l’audiovisuel. Le bureau des tournages, également dirigée par Silvia Ferrari, a été présent en 2021 au Festival de Cannes et au Festival Séries Mania de Lille à travers Toulouse On Air, une offre chargée de mettre en avant les décors aérospatiaux nombreux dans la région. Ce dispositif est une alliance de huit acteurs locaux comme le studio de tournage Le Grand Set, l’Aéroport Toulouse-Blaganac ou le musée de l’aviation Aeroscopia. Sur la centaine de tournages qui ont eu lieu dans la métropole cette année, « neuf sont des projets importants », selon la responsable du bureau des tournages. Comme Le Cours de la vie, long-métrage avec Agnès Jaoui et Géraldine Nakache qui a eu lieu au mois d’octobre dans la Ville rose. « L’agence rêve toutefois toujours d’avoir son feuilleton quotidien ou sa série Netflix », reconnait Silvia Ferrari. To be continued...

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Claude Dardelet, le président de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole. Crédit : Bernard Aiach- Agence d’attractivité.