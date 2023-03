Toulouse, centre névralgique de la cybersécurité pour Sopra Steria

Sopra Steria figure parmi les entreprises leaders de services numériques (ESN), mais pas uniquement. À Toulouse, elle dispose aussi d’un centre de cybersécurité doté d’un important pôle de détection. « Nous accompagnons les entreprises sur trois volets, la prévention, la protection et la sécurité », résume Erwan Brouder, spécialiste du secteur financier, qui codirige la division cybersécurité du groupe.

Dans cette business unit de 800 collaborateurs (dont la moitié à Toulouse), Sopra Steria couvre tous les secteurs : du régalien en passant par la santé, l’énergie, l’industrie, la finance… avec des référents pour chaque secteur. À Toulouse, les deux activités les plus marquées sont l’aéronautique et le spatial, suivies par un secteur bancaire important.

Contrôler la chaîne des sous-traitants

Parmi les futures obligations en matière de cybersécurité pour les entreprises, une nouvelle directive européenne les obligera, dès janvier 2024, à mettre en place des mesures de sécurité afin de contrôler toute leur chaîne de sous-traitants lorsqu’elles y ont recours. Sopra Steria aide ses entreprises clientes à s’y préparer. « Il est nécessaire de s’organiser en amont pour se conformer à ces nouvelles obligations », alerte Erwan Brouder. « Pour cela, nous les aidons à réaliser leurs analyses de risque par le biais d’audits, puis nous les accompagnons dans la mise en place de solutions de protection. Enfin, en cas d’incidents, nous détectons la faille et y répondons d’un point de vue technique et opérationnel. »

Si d’autres acteurs du numérique disposent également de centres dédiés à la cybersécurité, celui de Sopra Steria à Toulouse se démarque par une technicité élevée. « Nous tirons aussi notre épingle du jeu grâce à notre cyber académie, un centre d’intégration d’alternants et de stagiaires qui nous permet de former des consultants débutants et des salariés en reconversion », précise Erwan Brouder. En effet, le manque de spécialistes très qualifiés est un frein majeur dans ce secteur où les besoins des entreprises explosent pour répondre à une progression constante de la menace. Sur ce plan, l’expert rappelle d’ailleurs « la nécessité pour chaque entreprise d’identifier ses ressources sensibles, même si elle pense ne pas intéresser les attaquants, car les attaques à large spectre, très fréquentes, touchent avant tout les entreprises peu ou mal protégées ».

Identifier les scénarios à risques en fonction du secteur d’activité, imaginer comment l’on peut se protéger et se remettre en état de marche le plus rapidement possible puis tester ces situations lors de simulations d’attaques, c’est la « méthode » que Sopra Steria propose à ses clients.

Béatrice Girard

Sur la photo : Erwan Brouder, codirecteur de la Business Unit Cybersécurité chez Sopra Steria, rappelle que les attaques à large spectre touchent avant tout les entreprises peu ou mal protégées. Crédit : Sopra Steria.