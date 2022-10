Transition énergétique. La Région Occtanie à la manœuvre pour éviter « les privations »

Pour parler de la transition énergétique, Carole Delga, très en verve, ne s’économise pas. Après avoir brièvement rappelé l’action régionale par rapport au développement du train, « moyen de transport plus écologique », la présidente de la Région Occitanie a insisté sur les efforts mis en œuvre dans les lycées. De 2016 à 2021, 95 millions d’euros auraient ainsi été dépensés pour des travaux de rénovation énergétique. Cela aurait permis des baisses de consommation conséquentes (- 24,5 % de consommation de gaz ; -16 % de consommation d’électricité et -22,2 % consommation d’eau). La région Occitanie compte aussi neuf lycées récents créés avec l’ambition d’être « à énergie positive », produisant plus d’énergie (grâce à des panneaux solaires, de la géothermie, etc.) qu’ils n’en consomment. Cela ne suffira toutefois pas à préserver l’ensemble des établissements scolaires secondaires des surcoûts liés à la forte augmentation des factures énergétiques. La Région a donc prévu 22 millions d’euros pour compenser cela.

L’Occitanie accompagne par ailleurs les entreprises dans leur transition énergétique. Cent-cinquante d’entre elles ont par exemple bénéficié de soutien en la matière pour un montant de 13,5 millions euros [1]. L’Agence régionale des investissements stratégiques (Aris) a de son côté investi 40 millions d’euros dans une vingtaine d’entreprises, porteuses de projets liés aux énergies renouvelables (Aura Aéro, Genvia, etc.). Désormais, l’Occitanie veut davantage s’adresser aux entreprises de moins de vingt salariés et annonce la mise en place d’un « Pass Transformation », qui pourra monter jusqu’à 10.000 euros par projet.

Un fonds « énergie solidaire » en soutien aux plus précaires

Les plus précaires ne sont pas oubliés des annonces régionales. Un fonds « énergie solidaire » va être mis en place en coopération avec le fournisseur d’électricité renouvelable Enercoop. Ce fonds sera alimenté par des dons financiers de particuliers et d’entreprises mais aussi par la donation de surplus énergétique d’individus ou de structures pratiquant l’auto-consommation énergétique. L’argent récolté servira à financer des projets pour que « chacun puisse subvenir à ses besoins énergétiques dans les mois qui viennent ». La Région prévoit de mobiliser une aide de 58.000 euros pour accompagner le lancement du fonds.

Il a enfin été question de la fameuse « sobriété », que chacun appelle de ses ses vœux pour « traverser au mieux hiver ». En effet, Éric Pharabod, délégué Sud-Ouest de RTE, le réseau de transport d’électricité, a été chargé, lors de la conférence de presse régionale, de faire la réclame d’Eco-Watt, le service numérique qui indiquera les gestes à faire au long de l’hiver pour moins consommer électricité ou gaz. Si la crise est plus forte encore « en cas d’hiver particulièrement rigoureux, de retard dans la chaîne énergétique », ce seront carrément les médias audiovisuels qui seront appelés à diffuser les consignes à suivre en ce qui concerne l’énergie. « La sobriété ne doit pas engendrer de privations supplémentaires, notamment chez les plus démunis », a cependant rappelé Agnès Langevine, vice-présidente en charge du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable. À travers les annonces du jour, l’Occitanie veut montrer qu’elle se mobilise dans ce sens.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Agnès Langevine, vice-présidente en charge du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Éric Pharabod, délégué RTE pour le Sud-Ouest. Crédit : Région Occitanie.