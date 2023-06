Transport aérien. Le mécénat d’entreprise, levier de la fondation Enac pour rayonner

Un appel aux dons. C’est le sens du message qu’a transmis l’École nationale de l’aviation civile (Enac) ce jeudi 1er juin depuis le musée L’envol des Pionniers, à Toulouse, à l’occasion du lancement officiel de sa fondation. Celle-ci vise à promouvoir et à développer l’école dans le monde et part en quête de capitaux auprès des entreprises, principalement pour financer ses projets autour de trois priorités principales en lien avec le transport aérien : l’internationalisation, l’innovation et les enjeux environnementaux. « Nous devons, sur un marché pénurique de main-d’œuvre, susciter des vocations », explique Sadika Moussaoui, présidente de la fondation Enac et directrice des ressources humaines chez ATR. « Nous voulons aussi trouver des financements pour travailler sur des chaires autour des drones et de la sécurité. »

Lire par ailleurs : Aéronautique. À Toulouse, l’Énac entre dans le giron du groupe Isae

Pour mener des actions diverses (initiatives solidaires, événements, formations à l’étranger, etc.), l’école souhaite lever dix millions d’euros d’ici cinq ans. Les 25.000 anciens élèves, et les 3000 actuels, sont également appelés à mettre la main à la poche. « Notre ambition est réaliste », assure Jean-Noël Laval, le directeur de l’Enac. Dès sa création, la fondation peut miser sur le soutien financier d’Airbus et de l’exploitant d’aéroports ADP. Ces deux grands groupes se sont engagés à investir 100.000 euros chacun sur trois ans.

1,4 million d’euros attribués à des bourses internationales

Mais l’Enac ne part pas de zéro. En 2012, l’école avait fondé son fonds de dotation qui avait déjà collecté 10 millions d’euros auprès d’une quinzaine de grandes entreprises, telles qu’Airbus et ADP déjà, mais aussi ATR, Egis et Capgemini. En tout, 1,4 million d’euros avait été attribué à plus de 400 élèves dans le cadre de bourses internationales. « Avec le passage du fonds de dotation à une fondation, l’école veut illustrer sa trajectoire de croissance et cela se traduit par une place plus reconnue », ajoute Olivier Chansou, le directeur général de l’Enac. « Notre école est un lieu qui veut accompagner une transformation. Nous devons en parler clairement aux jeunes et dans la durée. »

Audrey Sommazi

Sur la photo, de gauche à droite : Mark Hamy, vice-président Corporate affairs Airbus, Olivier Chansou, directeur général de l’Enac, et Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris. Crédit : Fondation Enac