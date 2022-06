Transports. La Région Occitanie accélère sur les véhicules électriques

« Lorsqu’on parle aux Français, il nous parle avant tout de leurs fins de mois de en plus difficiles », confie Carole Delga. La présidente de la Région Occitanie veut montrer qu’elle ne reste pas inactive face aux difficultés économiques des Occitans. Face à un contexte d’augmentation des prix de l’énergie et de crise climatique de plus en plus visible, la collectivité présente en assemblée plénière « un grand plan pour le pouvoir de vivre et la souveraineté » d’un montant total de 200 millions d’euros durant la totalité du mandat.

Les principales annonces concernent le soutien aux transports électriques. Alors que l’Union européenne a annoncé l’interdiction des moteurs thermiques en Europe en 2035, aider les moins aisés à acheter de nouveaux types de véhicules va être un enjeu important.

Miser sur les écochèques

L’Occitanie étend ainsi son écochèque aux véhicules électriques neufs. Une aide qui pourra atteindre les 5000 euros et qui, cumulée à des aides de l’État, pourra permettre aux particuliers d’économiser 9500 euros. Les artisans pourront eux bénéficier d’une aide allant jusqu’à 3000 euros pour un véhicule professionnel électrique. Une aide de 1000 euros est également proposée pour s’équiper d’un vélo cargo. Pour pouvoir alimenter tous ces nouveaux véhicules, la Région veut créer une sorte de « service public généralisé des bornes de recharge électrique ». L’objectif est de créer 5000 bornes durant ce second mandat, pour un montant de 25 millions d’euros.

Autre chantier d’ampleur, la rénovation énergétique des batiments. L’Occitanie propose à ses habitants des écochèques allant jusqu’à 1500 euros pour la réalisation de travaux visant à effectuer des économies d’énergie. Pour avoir accès plus simplement à des informations sur le sujet, un numéro unique, le 30.10, sera opérationnel à compter du 1er juillet.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et l’élu régional Benjamin Assié, président du Groupe Occitanie - Pays Catalan Écologie, membre de la majorité. - Crédit : Région Occitane–Romain Saada.