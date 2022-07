Transports. La Région Occitanie mise plus que jamais sur le train

« Plus économe, plus écologique, plus sûr. » La présidente de la Région Occitanie Carole Delga défend à nouveau avec entrain le transport ferroviaire. Le développer serait une des conditions pour atteindre les ambitieux objectifs fixés par la collectivité en matière de transition énergétique.La principale annonce de son déplacement concerne la création d’une nouvelle offre régionale pour les plus de 60 ans. Après le succès d’une opération similaire pour les jeunes de 18 à 26 ans, la Région a voulu élargir sa politique de baisse tarifaire pour une nouvelle tranche d’âge. Dès le premier voyage, la population concernée payera 10 % moins cher son titre de transport. À partir du deuxième trajet, la réduction sera de 20 % et atteindra 50 % à partir du sixième voyage. « Un Occitan de plus de 60 ans qui fait six trajets par mois, fera 40 % d’économie », résume Carole Delga. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, le plus simple sera de télécharger une application mobile dédiée.

La présidente a ensuite voulu démontrer que sa région n’oubliait pas pour autant « les trajets quotidiens » des travailleurs occitans, en revendiquant « qu’avec les offres d’abonnements actuelles prises en charge à 50 % par les employeurs, le coût du voyage ne dépassait pas un euro pour ces usagers journaliers ».

Une ligne qui fait son retour après un demi-siècle d’absence

Depuis Avignon, Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs, a salué « le volontarisme de la Région Occitanie vis-à-vis du ferroviaire ». Optimiste, il estime que les Français « ont plus que jamais envie de train » et prédit « un été record » sur le rails. En Occitanie, il pointe par exemple l’augmentation de 8 % (entre juin 2021 et juin 2022) des trajets sur les trains régionaux liO.

La deuxième annonce de cette rencontre concerne la reprise de la ligne de la rive droite du Rhône dans le Gard, à compter du 29 août prochain. « Fermée au public depuis 50 ans », il s’agira « de la première réouverture de ligne ferroviaire en France depuis 2016 ». Pour la Région Occitanie, l’investissement total est de 12,8 millions d’euros. Ce lundi 11 juillet, à l’occasion des dernières formations des conducteurs, le tronçon entre Avignon et Pont-Saint-Esprit a pu être emprunté par Carole Delga et ses invités. La présidente de Région s’est réjouie de « l’accélération importante du projet » qui, au départ, était fixé pour 2025. Les trains arrivent donc parfois en avance.

Matthias Hardoy avec Clément Périé

Sur la photo : À Avignon, la présidente de la Région Occitanie Carole Delga (au centre) a emprunté la ligne de la rive droite du Rhône à l’occasion des dernières formations de conducteurs. Elle était accompagnée notamment de Jean-Christian Rey, président de l’agglomération du Gard rhodanien, de Claire Lapeyronie, conseillère régionale et maire de Pont-Saint-Esprit, et de Christophe Fanichet, président directeur général de la SNCF Voyageurs. Crédit : Boutonnet Laurent – Région Occitanie.