Whylot : « Notre technologie électrique est en avance par rapport aux acteurs mondiaux »

Romain Ravaud, où en est aujourd’hui votre société Whylot ?

Notre entreprise a beaucoup évolué. Notre équipe est aujourd’hui d’une vingtaine de personnes. Nous prévoyons de doubler nos effectifs dans la période 2021-2022. Nous avons énormément travaillé pour améliorer encore le rendement et réduire la masse de notre moteur électrique. Depuis deux ans, nous sommes en contact avec des gros constructeurs, dont Renault. Un laboratoire indépendant à certifié cette année que notre système est en avance technologiquement par rapport aux acteurs mondiaux du marché. Nous avons 30 à 40% de rendement en plus.

Vous faites partie des douze lauréats d’un fonds national de soutien à la modernisation des filières aéronautique et automobile, dont l’enveloppe globale est de 41,2 millions d’euros pour l’Occitanie. À quoi va vous servir ce financement ?

Cela va nous permettre de quitter le seul marché de niche des prototypes pour accélérer notre processus d’industrialisation. Et ainsi atteindre peu à peu le grand public. Nous avons reçu la plus grande enveloppe financière d’Occitanie. Nous allons pouvoir passer à une autre échelle, renforcer la qualité de nos process, de notre démarche qualité.

Quel impact a eu la crise économique pour votre structure ?

Notre chiffre d’affaires était, chaque année, compris entre 1,5 et 2 millions d’euros. Cette année, la crise sanitaire a empêché notre décollage. Mais celle-ci a aussi accéléré une prise de conscience industrielle en Europe et en France : la plupart des moteurs électriques sont fabriqués dans les pays asiatiques. La certification d’un laboratoire indépendant prouve qu’il y a le savoir-faire technologique ici. Il est important, pour être indépendant technologiquement, de soutenir un projet comme le nôtre.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Romain Ravaud, PDG de Whylot. Crédit : Whylot.