Toulouse. Les P’tits Fayots se remettent à table

Une tatin d’échalotes à la pâte sablée fondante en entrée, suivie d’une brandade de morue ou de cabillaud, pour plus de simplicité… En dessert, un riz au lait imaginé un jour de 2012 pour remplacer à la dernière minute un entremets framboise pistache, fait parfaitement l’affaire. Depuis, on lui en redemande ! Ces trois recettes déclinées dans son livre La sincérité sans détour, font partie des grands classiques d’Aziz Mokhtari. Sa signature en quelque sorte. Le chef du restaurant les P’tits Fayots, installé depuis plus de dix ans rue de l’Esquile, à Toulouse, n’a pas perdu son temps durant les confinements successifs. Il l’a pris.

« J’avais en tête depuis trois ans d’écrire un livre, la crise sanitaire a accéléré les choses. Ces confinements m’ont fait du bien dans le sens où ils m’ont permis de me poser, de me reposer, de réfléchir à ma façon de travailler et de revenir à l’essentiel avec des recettes simples mais pas simplistes. Peu d’ingrédients pour que les clients ne soient pas perdus dans leur assiette, mais choisis avec soin. Moins il y a de produits, plus on se doit d’être exigeants sur leur qualité, sur la cuisson et l’assaisonnement. Le moindre défaut est décuplé, encore plus visible. Dans ce livre, j’ai voulu partager des recettes faciles à réaliser, en une vingtaine de minutes, pour une cuisine de tous les jours qui fait plaisir et qui rassemble. »

Un cadre intimiste

Depuis la réouverture de sa table, au mois de juin, Aziz Mokhtari a aussi fait évoluer sa formule. Les menus ont laissé la place à une dizaine de suggestions à la carte comme la joue de boeuf et ses légumes de saison, le tourteau ou la Saint-Jacques dans sa coquille, tirée de son livre. Le jeune chef toulousain qui s’est lancé à seulement 23 ans après une formation au CFA de Blagnac, a grandi devant ses fourneaux.

Il y a deux ans, il a d’ailleurs obtenu la reconnaissance du Gault & Millau avec le titre de Grand de demain. Au fil des ans, Aziz Mokthari a trouvé sa « personnalité culinaire ». Sa cuisine a gagné en épure et en précision. Pour le décor de son restaurant aussi, mélange de verre, bois et acier, il a choisi chaque élément et joué « la sincérité » en se montrant au travail avec son équipe. Recettes très personnelles et cadre intimiste, les P’tits Fayots lui ressemblent de plus en plus.

Johanna Decorse

Sur la photo : Aziz Mokhtari, le chef toulousain du restaurant les P’tits Fayots a réuni dans son recueil « La sincérité sans détour », une dizaine de recettes dont certaines devenues des classiques comme le riz au lait ou la brandade. Crédit : Géraldine Pellé et Valentine Chapuis