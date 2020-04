800.000 masques attendus d’ici le 11 mai dans la métropole de Toulouse

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc a annoncé il y a quelques jours lors d’une visioconférence avec la presse avoir passé une commande de 800.000 masques grand public artisanaux. Ces masques aux normes Afnor, lavables et réutilisables, au prix de 2 euros, seront livrés d’ici le 11 mai, date annoncée du déconfinement et distribués aux habitants de Toulouse et de la Métropole selon une organisation qui n’a pas encore été définie.

Les premiers à en être équipés seront les agents de la collectivités. Le fournisseur n’est pas une entreprise régionale a précisé Jean-Luc Moudenc et les masques, pas de fabrication française. Le président de la Métropole s’est dit par ailleurs favorable à ce que « le port du masque soit rendu obligatoire dans les transports en commun », et appelle l’exécutif à se prononcer en ce sens.