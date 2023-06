La crise sanitaire a laissé des traces dans le groupe Ségneré. Pourtant, depuis sa création en 1965 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, cette PME de 150 collaborateurs a vécu les crises cycliques du secteur aéronautique. Mais celle liée à la pandémie était inédite, par sa brutalité et sa soudaineté. En 2020, le chiffre d’affaires a été divisé par deux et l’entreprise s’est séparée de dix-sept personnes, toutes parties volontairement. "Nous avons mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi​ (PSE)​ à minima car nous voulions garder les compétences. Nous savions que l’activité allait reprendre", explique Jean-Yves Ségneré, petit-fils du fondateur​, en​ charg​e​ de la direction administrative et financière​.

Très dépendante d’Airbus (à 90 %)​ jusqu’au Covid-19​, l’entreprise,​ ​spécialisée dans l’usinage, la tôlerie et la chaudronnerie, a ​vite réagi en mettant​ en place dès 2021 un plan de transformation d’une durée de quatre ans, en plusieurs volets. E​lle ​a entamé la diversification de son activité en s’invitant sur différents marchés​ ​ : le militaire, en produisant des pièces pour Dassault, ​l’aménagement des cabines et le mobilier outdoor. "Ce dernier ne paye pas encore pour l’instant", précise Jean-Yves Ségneré.

Fabrication additive et étalement de la dette

Cependant, le groupe n’oublie pas son cœur de métier, l’aéronautique. Afin de se distinguer de la concurrence, il s’est tourné vers la fabrication additive. « Cette évolution enrichit d’un nouvel atout notre production. Au-delà de l’outillage, des pièces non​-​avionnables ou d’éléments prototypes, la certification de nos impressions 3D ouvre le scope de notre production et d’un avenir de pièces aéronautiques, à forte valeur ajoutée, imprimées », explique Stéphane Junca, responsable qualité-sécurité-environnement (QSE).

Bilan ? Le chiffre d’affaires ​est reparti​ à la hausse : il était de 8,5 millions d’euros en 2021, de 11,5 millions en 2022 et devrait s’établir à 14,5 millions d’euros entre 2023/2024.

Mais ce virage stratégique​ industr​iel a un coût. Le groupe ​​est​ donc​ à la recherche de financement. Un étalement de sa dette, qui s’était creusée au moment de la crise sanitaire, est en cours de négociation. Et Jean-Yves Ség​ne​ré envisage l’entrée d’un nouveau financeur au capital. Pour l’heure, Jean-Michel Segneré, l’actuel président, et son frère Jean-Yves sont actionnaires majoritaires, au côté de Bpifrance.

Sur la photo : L’entreprise Ségneré évolue pour reprendre de l’altitude. Crédits : groupe Ségneré.