Aéronautique. Ségneré investit dans un plan de formation pour se diversifier

Le sous-traitant aéronautique Ségneré, basé à Adé (Hautes-Pyrénées), a lancé cette année un ambitieux plan de formation de 1500 heures à destination de ses cent-cinquante collaborateurs. « La crise Covid ayant fortement déstabilisé le secteur aéronautique dont les conséquences perdurent, Ségneré entend se réorganiser sur le long terme afin de pérenniser son modèle industriel et économique », explique le groupe dans un communiqué de presse.

Ce vaste plan est orienté vers trois axes stratégiques : les dernières technologies en industrie 4.0 ; une politique RSE pour pérenniser les emplois et faciliter l’intégration ; et le développement d’une stratégie de certification environnementale. Objectif : le groupe industriel veut « accélérer sa diversification client et sectorielle avec l’intégration de nouvelles activités industrielles, conserver son avance technologique en investissant dans la modernisation de ses outils de production et intégrer les standards de l’industrie du futur pour transformer durablement son modèle industriel et le pérenniser. »