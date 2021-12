​Aéronautique. Latécoère ouvre le chapitre de l’après-Covid​ depuis Toulouse

« Nous restons tournés vers la croissance », déclare Thierry Mootz. Le directeur général de Latécoère, nommé à ce poste l’été dernier, veut y croire, encore. Ce mardi 8 décembre, il inaugurait​ le nouveau siège social de son groupe, perçu comme un symbole du rebond. Cet édifice de 11.000 m², ​toujours situé rue de Périole, à Toulouse,​ rassemble désormais 700 personnes​ sur cinq étages​ : ingénieurs des deux branches - les systèmes d’interconnexions (harnais électriques) et les aérostructures (tronçons et portes) - la recherche et technologie​ (R&T)​, les équipes commerciales, le support à la production ​et les fonctions du siège.

Un centre de développement pour les portes et un autre dédié au composite d’une surface totale de 500 m2 compléteront ce nouvel espace à l’arrière du bâtiment. Seul vestige de l’activité de production conservé sur ce site, propriété ​​du groupe immobilier Icade ​depuis 2017 ​ : le T15, le hall d’assemblage des tronçons A330, qui emploie une cinquantaine de salariés.

Cette inauguration, en présence du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et du préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot, était aussi l’occasion de présenter les projets innovants sur lesquels planche l’équipementier : le développement d’une porte composite utilisant les technologies d’infusion de résine liquide dont le premier prototype a été livré par Latécoère cette année, la mise au point d’une porte en matériaux thermoplastiques​,​ l​a ​fabrication de pièces en titane par dépôt de fil ​et​ le déploiement de la fibre optique dans les cabines des avions, sachant qu’un A320 se compose de 250 kg de câbles électriques.

Nouvelle acquisition d’ici quelques jours



Avec ce nouveau siège, Latécoère veut ouvrir une nouvelle page de son histoire, entachée par le Covid. Le chiffre d’affaires a dégringolé de 713 millions d’euros à 413 millions d’euros entre 2019 et 2020 et le groupe s’est séparé de 475 personnes en France et de plus de mille emplois dans ses usines à l’étranger.

Mais, afin de préparer le redémarrage du transport aérien, l’entreprise lance un plan de recapitalisation de 222 millions d’euros, en très grande partie financé par son actionnaire le fonds Searchlight Capital Partners, nanti de nouveaux prêts garantis par l’État (PGE) pour 130 millions d’euros. Dans la foulée, le fournisseur mène deux opérations de consolidation : il reprend le Belge Technical Airborne Components, fabricant de bielles, et le Mexicain Shimtech de Mexico, fournisseur d’assemblages et de composants composites qui appartenait à Bombardier. « J’espère annoncer une nouvelle acquisition d’ici quelques jours », avance M. Mootz, sans donner davantage de précision. « Notre objectif est d’avoir une taille critique et atteindre entre 1,5 et 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires », précise le directeur général.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Thierry Mootz directeur général de Latécoère. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.