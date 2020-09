Aéronautique. Depuis Toulouse, Latécoère supprime un tiers de ses effectifs français

« C’est la douche froide. Moins 40 % des effectifs... L’impact sur l’emploi est énorme », déplore Thierry Ynglada. Le délégué syndical CFE-CGC ne s’en remet toujours pas. Ce vendredi 25 septembre, lors d’un comité social et économique (CSE), le groupe Latécoère, spécialisé dans les aérostructures (tronçons de fuselage, portes) et les systèmes d’interconnexion (câblages, meubles avioniques et équipements embarqués), a annoncé vouloir mettre en place un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.

Sur les 1504 salariés de l’équipementier aéronautique en France, 475 postes sont menacés de suppression. L’entreprise centenaire s’est déjà séparée de 1000 postes dans le monde.

« Ce projet doit permettre d’assurer l’avenir de Latécoère dans un contexte de crise profonde. Il s’agit notamment d’adapter l’outil de production pour répondre aux enjeux stratégiques du groupe et assurer le maintien de son empreinte industrielle en France sur le long terme », s’est défendu dans un communiqué le groupe, qui a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 40 % depuis le début de la crise. Une chute qui est la conséquence des baisses de production drastiques décidées par Airbus et Boeing face à la crise du transport aérien. Pour limiter l’impact de la crise, le groupe avait alors mis en place des mesures, telles que la réduction des dépenses d’investissements et le chômage partiel, et avait obtenu un prêt garanti par l’État de 60 millions d’euros.

Aucun site fermé

Ce mercredi 30 septembre, syndicats et direction doivent s’assoir autour de la table pour mettre en place les modalités du plan. « On n’a pas analysé tous les impacts de ce plan », précise Thierry Ynglada. « Car on nous a présenté ce document de plusieurs centaines de pages en début de journée. Mais nous proposerons des solutions pour limiter l’impact sur l’emploi. » « Il faut que nous prenions connaissance et la pleine mesure de ce projet », confirme Florent Coste, délégué syndical CGT, encore « abasourdi ».

La direction s’est engagée à ne fermer aucun des neuf sites déployés sur le territoire français. En revanche, la petite unité de production Latelec, installée à Labège, sera stoppée. Seules les fonctions administratives y seront maintenues.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des employés de Latécoère manifestent devant l’usine de Périole, à Toulouse, en septembre 2016. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco