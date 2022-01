Aéronautique. Latécoère publie des résultats plombés par la crise Boeing

Malgré plusieurs acquisitions menées en 2021, l’équipementier aéronautique basé à Toulouse peine à relever le nez. Fournisseur d’Airbus, d’Embraer, de Dassault et de Boeing, Latécoère affiche en 2021 un chiffre d’affaires de 379,8 millions d’euros, contre 413,2 millions d’euros l’année précédente. Ces résultats, présentés vendredi, sont en grande partie plombés par la chute de production du 787 de Boeing (-75 % par rapport à 2020), après l’arrêt temporaire de la ligne d’assemblage du constructeur américain, mais aussi par la crise du Covid-19.

Le groupe aéronautique a pris plusieurs mesures pour s’assurer de « sortir de la crise plus fort que jamais » et « pour stimuler la performance » : renforcement de l’équipe dirigeante avec l’arrivée de Thierry Mootz au poste de directeur général, acquisitions de Technical Airborne Components en Belgique et de Bombardier Ewis au Mexique et restructuration financière avec une recapitalisation de 222 millions d’euros, en très grande partie financée par son actionnaire le fonds Searchlight Capital Partners, nanti de nouveaux prêts garantis (PGE) par l’État pour 130 millions d’euros.