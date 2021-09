Aéronautique. Latécoère rachète Technical Airborne Components

La volonté affichée de Latécoère de participer activement à la consolidation de l’aéronautique depuis plusieurs années se concrétise. L’équipementier aéronautique a confirmé il y a quelques jours l’acquisition de la société belge Technical Airborne Components (TAC), l’un des principaux acteurs européens du marché des bielles pour l’industrie aéronautique. Avec un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros et près de 150 salariés, TAC fournit des pièces pour les avions commerciaux, les jets régionaux et d’affaires, les hélicoptères, ainsi que pour plusieurs programmes militaires et spatiaux.

Cette opération avait été dévoilée par Latécoère le 14 juillet dernier, en même temps que sa recapitalisation et la nomination d’un nouveau patron, Thierry Mootz. En effet, l’équipementier a annoncé l’augmentation de son capital de 193 millions d’euros et l’obtention de nouveaux prêts garantis par l’État à hauteur de 130 millions.

A.S.