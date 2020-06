Aéronautique. Menace d’un plan social chez Derichebourg, les salariés se mobilisent

Le jour et l’heure n’ont pas été choisis par hasard. À l’appel du syndicat minoritaire l’Unsa Aérien SNMSAC, une centaine de salariés s’était donnée rendez-vous mardi 2 juin à 14h30 devant les grilles du siège social de Derichebourg Aeronautics Services, à Toulouse Blagnac. Au même moment s’ouvraient les premières négociations entre la direction et les syndicats autour de l’accord de performance collective (APC) acté en mai pour faire face à une baisse d’activité de cette filiale du groupe Derichebourg.

Derrière une banderole commune sur laquelle on pouvait lire « APC alerte ponction collective », les employés, la plupart des techniciens de production, s’opposaient à cet accord, qui selon eux, ne se justifie pas. « Nous sommes très surpris de la rapidité avec laquelle la direction veut faire avancer cet accord alors que les prévisions d’Airbus ne sont pas connues », déplore Boris Escaich, élu CSE Unsa Aérien. « Des négociations dans l’urgence ne sont pas des négociations » , regrette David Colenson, élu CSE suppléant de ce même syndicat. « Pour nous, il s’agit d’un chantage. La direction profite de cette crise pour supprimer des avantages sociaux et réaliser des économies ».

Accord signé d’ici le 10 juin

Pour faire face à une baisse d’activité de 60 % en avril liée à la baisse de production que rencontre le secteur aéronautique en plein crise du Covid-19, la direction avait proposé deux scénarios aux syndicats lors d’un comité social et économique (CSE) : « s’entendre sur un APC avec plan de restructuration inéluctable » ou « lancer un plan de sauvegarde de l’emploi et aller directement à la restructuration » qui pourrait concerner 700 emplois. Soit plus de la moitié de l’effectif. Car, à Toulouse, cette filiale, qui enregistre un chiffre d’affaires de plus de 124 millions d’euros, emploie 1400 personnes. Environ 90 % de l’effectif travaillent sur les sites de production d’Airbus.

L’option 1, assortie de la suppression de 40 % de l’effectif à compter du mois de septembre, a été votée par un seul syndicat, FO. L’Unsa Aérien et la CFE-CGC s’y étaient alors opposées.

La direction veut désormais aboutir à un accord sur ce plan d’économies d’ici le 10 juin, sans attendre le plan de relance aéronautique prévu dans le courant du mois. Parmi les premières pistes évoquées au cours de cette première réunion : le report de la prime du treizième mois versée en décembre, les indemnités transports et repas, la mobilité moyennant une aide financière, rapporte Boris Escaich.

Au sortir de cette première discussion, rien n’a été signé. « Il s’agit d’axes de négociations qui se poursuivront ce jeudi 4 juin à 10 heures ». À cette heure-là, le syndicat donne rendez-vous aux salariés devant le siège pour un second rassemblement. Contactée par ToulÉco, la direction n’a pas souhaité répondre.

Audrey Sommazi

Sur la photo : ce mardi, des salariés de Derichebourg Aeronautics Services protestent devant le siège à Blagnac contre l’accord de performance collective. Photo crédits Paolo Gabalda- ToulÉco.