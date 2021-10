Aéronautique. L’Unsa Aérien appelle les salariés de Derichebourg à se rassembler ce mardi

La pilule ne passe pas. Ce mardi, entre 7 heures et 11 heures, sur le rond-point de la Crabe devant l’usine d’Airbus à Saint-Martin, le syndicat Unsa Aérien appelle les salariés de Derichebourg à se rassembler. Motif ? Les négociations annuelles obligatoires (NAO), clôturées vendredi 1er octobre, actent la valorisation salariale de 50 euros bruts, par mois et par salarié. Insuffisant, tonne l’organisation syndicale.

Déjà, pour peser sur les négociations, une centaine de salariés avait débrayé mardi 28 septembre et jeudi 30 octobre devant l’usine Saint-Eloi à Toulouse et l’usine Lagardère, à Blagnac. Durement touché par la crise sanitaire, le sous-traitant avait dû mettre en place en 2020 un accord de performance collective (APC) en demandant aux salariés de se serrer la ceinture pour éviter les licenciements. Environ 160 salariés, qui ont refusé cet accord, ont été licenciés, sur un total de 1600 personnes réparties sur plusieurs sites en France, dont Toulouse. Ces derniers, selon le syndicat, ont alors perdu entre 200 et 250 euros par mois sur leur rémunération.

A.S.