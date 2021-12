Agroalimentaire. L’usine gersoise de Danone change de crémerie

Du lait de vache, le groupe agroalimentaire passera à l’automne 2022 au lait d’avoine, de riz ou de soja pour la fabrication de ses boissons depuis son usine gersoise, installée à Villecomtal-sur-Arros, qui emploie 170 personnes. « Le marché de l’alimentation végétale a triplé au cours des sept dernières années et devrait encore croître de 50 % d’ici à 2025 en France », tient à préciser le groupe dans un communiqué de presse pour expliquer cette décision stratégique. « Si l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Pologne, Suède) continue sa progression en matière de consommation de produits d’origine végétale, l’Europe du Sud (Italie, Espagne, et France notamment) représente un marché en plein développement et qui devrait progresser dans les dix prochaines années. »

Pour coller à la demande des consommateurs, les cinq lignes de production de yaourts vont être converties en deux lignes de production de boissons végétales, principalement à base d’avoine pour la marque Alpro. Coût de cet investissement : 43 millions d’euros injectés en 2022. « Cela devrait nous permettre d’augmenter notre capacité de production de boissons végétales de +25 % d’ici à 2024 pour la France et l’Europe », poursuit le groupe.

Plan de départs volontaires

Ce projet impactera l’effectif de l’usine : un plan de départs volontaires sera mis en place pour une quarantaine de personnes. « Quand la direction propose deux options, soit la fermeture d’une usine, soit sa modification, nous sommes évidemment pour la deuxième solution », fait savoir Samir Taoui, délégué central FO (deuxième organisation syndicale du groupe). « Nous veillerons à ce que des mesures d’accompagnement soient instaurées pour les salariés concernés », poursuit le délégué syndical.

Dans le cadre de la procédure, deux réunions d’information se sont tenues en présence de la direction et des syndicats. Ces derniers seront consultés à la fin du mois de mars. « Si la direction n’entend pas notre message, nous ne signerons pas », prévient M. Taoui.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le site de production de Danone à Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers. Crédits : Danone.