Ariège. Pour la Maison Jougla, les biscuits c’est du gâteau

Connue pour ses confitures trente-sept fois médaillées au Concours général agricole de Paris, la Maison Jougla en Ariège l’est aussi désormais pour ses biscuits et ses tartelettes. Depuis le rachat en juin 2020 de la Biscuiterie ariégeoise, installée à Rimont, la marque propose une gamme diversifiée de meringues, croquants, sablés, navettes, cookies ainsi que des tartes et les tartelettes à base de ses propres confitures cuites au chaudron.

« Nous avons conservé les recettes de Rémy Houdu, le compagnon du devoir qui a créé la société et nous avons imaginé d’autres préparations authentiques et gourmandes, dans le même esprit que nos confitures, sans additifs et sans conservateurs », explique Bernard Jougla. Pour la matière première de ses biscuits, la Maison Jougla se fournit dans le Tarn, auprès du Moulin Maury pour la farine et dans le Gers, pour les oeufs. L’ensemble de ses produits sont vendus en grande surface, sur son site de vente en ligne et directement à la boutique de Saint-Lizier.

