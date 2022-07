En Ariège, la Maison Jougla garde du biscuit pour sa croissance

Depuis sa création en septembre 2012 à Saint-Lizier, en Ariège, la Maison Jougla n’a rien changé à ses recettes traditionnelles de confitures et à leur cuisson lente au chaudron. L’entreprise fondée par Pascale et Bernard Jougla a en revanche accéléré plusieurs étapes de fabrication en les automatisant, de la mise en pot à l’étiquetage en passant par le capsulage, ce qui lui permet de produire quelque 15.000 pots chaque jour. Il y a deux ans, le confiturier a également décidé de se diversifier en rachetant la Biscuiterie ariégeoise, installée à Rimont. Cette opération de croissance externe a donné lieu au recrutement de trois personnes et porté les effectifs de La Maison Jougla à vingt personnes.

« La biscuiterie avait été créée par Rémy Houdu, compagnon du devoir originaire d’Anjou et passé par Marseille. À 70 ans, il voulait prendre sa retraite. Il nous a accompagnés pendant plusieurs mois pour nous transmettre son savoir-faire. Nous avons conservé ses recettes et nous avons imaginé d’autres préparations authentiques et gourmandes, dans le même esprit que nos confitures, sans additifs et sans conservateurs », explique Bernard Jougla.

Une quinzaine de références

La nouvelle gamme de biscuits, tartes et tartelettes dans laquelle la Maison Jougla a investi 150.000 euros a largement profité de sa notoriété puisque, en deux ans, les ventes sont passées de 70.000 à 350.000 euros. Pour la matière première de ses sablés, croquants et navettes, l’entreprise ariégeoise se fournit dans le Tarn, auprès du Moulin Maury pour la farine, et dans le Gers pour les œufs. L’approvisionnement local est plus difficile pour les quelque 300 tonnes de fruits que le confiturier transforme chaque année dans ses ateliers.

La marque, qui célèbre cette année ses dix ans d’existence et vise les 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 40 %, prépare aussi son déménagement. Elle doit finaliser en septembre l’achat d’un bâtiment qui convient à sa double activité dans une commune voisine de Saint-Lizier, mais toujours dans le Couserans, en vue d’un déménagement début 2023.

Johanna Decorse

Sur les photos : La Maison Jougla fondée par Pascale et Bernard Jougla, est l’entreprise la plus médaillée de France au Concours général agricole, avec trente-sept médailles dans sa catégorie. Crédit : Raphaël Kann. // La nouvelle gamme de biscuits de la Maison Jougla se compose d’une quinzaine de saveurs et de tartelettes à base de confitures de la marque. Crédit : Maison Jougla.