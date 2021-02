Arnaques et faux papiers à Toulouse : le chef d’entreprise Florian Muszumanski devant la justice

En 2016, ToulÉco dressait le portrait élogieux de Florian Muszumanski. À 16 ans à peine, ce prodige de l’informatique avait fondé à Colomiers son entreprise spécialisée dans la maintenance et le développement web, Datek. Il met la clé sous la porte avant d’en ouvrir une seconde, Micropital. Cinq ans plus tard, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse car plusieurs personnes disent avoir été flouées.

« Il me rappelle quand j’étais jeune, je l’ai pris pour un fils », raconte une victime, qui souhaite garder l’anonymat. Sans aucune hésitation, elle lui confie son ordinateur pour une réparation. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque sa banque lui téléphone pour lui signaler une tentative de retrait de 500.000 euros sur son compte. Il porte plainte. « Il m’a ramené l’ordinateur. Mais il se gâche la vie. C’est dommage car il a du talent. Mais ce qui l’intéresse est l’argent facile », explique la victime.

Daniela Fauroux, elle, n’a pas connu cette fin heureuse. La jeune femme graphiste free-lance fait sa connaissance chez un client commun, qui fait appel aux services de M. Muszumanski. « J’ai vu qu’il était compétent, sérieux », raconte-t-elle. « Je cherchais à m’acheter un nouvel ordinateur Mac pro et Florian avait un bon plan, avec une économie de 300 euros. » Elle lui passe commande, paye et conserve la preuve de son achat car une facture est éditée. Mais elle ne voit pas la couleur de l’ordinateur.

Pour son collègue Frédéric Faifteu, le scenario se répète. Mais, lui verse un acompte de 1500 euros. L’ordinateur n’a pas été livré. Seuls quinze euros lui sont remboursés. « Il n’est pas truand en col blanc mais un petit escroc qui profite de la publicité faite autour de la création de son entreprise alors qu’il était mineur », explique ce graphiste en colère.

« J’ai fait une connerie »

« Avec lui, c’est attrape-moi si tu peux », en référence au film de Steven Spielberg, se souvient, très amer, Alexis Carrié, responsable d’un établissement de nuit. En 2019, Florian Muszumanski veut prendre des parts dans un projet au Chili. Mais il traîne des pieds pour ne verser au final aucun centime. « Il se rattrapait en fournissant des documents pour se justifier. J’ai voulu croire qu’il était de bonne foi, que ce qui lui arrivait était injuste. Le pauvre », lance ironique M. Carrié. « Sauf que le processus était lancé avec des banques, la somme d’argent était importante et on ne pouvait plus reculer. »

Contacté par ToulÉco, Florian Muszumanski reconnait « avoir fait une connerie ». « Je l’ai mené en bateau sur plusieurs mois, avec de faux papiers. Je me suis rendu compte trop tard, au moment de payer, que cet investissement dans une concession minière au Chili était bidon », admet le jeune patron, qui nie cependant toutes les autres affaires.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Florian Muszumanski, dans les locaux de son entreprise à Colomiers, en 2016. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.