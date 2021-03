Assommée, Latécoère prévoit une année difficile en 2021

Durement touché par la crise du Covid-19, qui a provoqué un effondrement du trafic aérien en 2020, conduisant les clients de Latécoère à réduire sensiblement leurs volumes de production, l’équipementier de rang 1 vacille encore. En témoignent les chiffres publiés par le groupe à la mi-mars. Le chiffre d’affaires est en chute libre, passant de 713 millions d’euros à plus de 413 millions d’euros en 2020. En conséquence, le sous-traitant a engagé un plan social qui s’est traduit par la suppression de 26% de ses effectifs, soit 1475 salariés dans le monde. À Toulouse, la direction et deux syndicats - CFE-CGC et FO - sont parvenus à un accord. Le plan social pour la seule branche aérostructure (fabrication de tronçons de fuselage et portes) porte désormais sur 246 suppressions de postes, au lieu des 345 initialement annoncées en septembre.

Mais, 2021 s’annonce déjà difficile. « Alors que les fondamentaux de nos activités sont prêts pour une reprise prochaine, la situation de l’aviation reste difficile à court terme et plusieurs de nos clients ont déjà indiqué que leur production d’avions resterait réduite en 2021. Par conséquent, nous nous attendons à ce que des conditions difficiles perdurent et nous continuerons à prioriser l’utilisation de nos ressources financières en conséquence », indique Philip Swash, directeur général du groupe dans un communiqué, qui table sur une baisse du chiffre d’affaires de 25% par rapport à 2020.