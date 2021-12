Avec la marque Fabriqué en Occitanie, la Région veut mettre plus en lumière sa production artisanale

La présidente de Région Carole Delga s’arrête à chaque stand. Elle prend le temps de saluer et d’écouter la présentation de chacun des artisans présent à ce showroom de produits made in Occitanie. Elle est accompagnée de trois dirigeants de chambres consulaires : Alain Di Crescenzo, qui dirige la CCI Occitanie, Philippe Archer, président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Gers, et Serge Bouscatel, le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Garonne.

Des chaussettes tarnaises de Missegle aux ballons de rugby en bois de l’Audois Pierre Armengaud en passant par les magnifiques boites à puzzle de la société NKD, située à Lodève (Hérault), ou encore les aquariums-potagers des toulousains de Nénufarm, la diversité est au rendez-vous parmi les objets de la trentaine d’artisans représentés. La Région veut pousser les Occitans à mettre ses produits aux pieds de leurs sapins. Une campagne de communication vient en effet d’être lancée dont le slogan est « Les 24 et le 31 décembre, Votez PPO ! (Parti des Produits d’Occitanie) ». Clin d’œil évident aux échéances électorales de l’année prochaine, qui commencent aussi à occuper pas mal les esprits.

Une nouvelle marque régionale en 2022

Cette opération va se poursuivre au-delà des fêtes de fin d’année. Des stickers seront par exemple distribués aux commerçants souhaitant s’inscrire dans cette démarche de promotion de la production locale. À l’automne 2022, sera lancée une marque régionale : Fabriqué en Occitanie. Elle concernera quatre grands secteurs (santé, beauté et bien-être ; mode et accessoires ; maison, déco et bricolage ; et l’artisanat d’art). Les chambres consulaires et la Région font partie du comité de préfiguration de l’association qui déploiera cette signature occitane. Il leur faudra notamment définir les critères (géographique, technique, écologique, etc.) pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle labellisation.

Celle-ci ne remplacera pas, mais complétera la marque Sud de France. « Elle est bien identifiée à l’international pour le secteur viticole et agroalimentaire. Elle génère 30 millions d’euros par an. Et puis, à l’étranger, le terme Sud de France est bien plus parlant qu’Occitanie », estime Carole Delga. Pour la présidente de Région, Fabriqué en Occitanie « s’adressera elle en priorité aux Occitans » dans « une démarche de circuit-court », pertinente dans le cadre de « la transition énergétique ».

Pour Alain Di Crescenzo, « aujourd’hui, nous avons besoin de consommer de beaux et bons produits dont la production a du sens et qui consomment les justes ressources ». Le président de la CCI Occitanie insiste sur le fait que l’offre artisanale est « complète et compétitive ». À travers le Fabriqué en Occitanie, l’objectif est de faire passer le mot et de convaincre un nombre plus grand d’Occitans.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Serge Bouscatel, le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, Philippe Archer, président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Gers, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, et Alain Di Crescenzo, président de la CCI d’Occitanie lors du showroom des produits Fabriqués en Occitanie, le lundi 6 décembre.

Crédit photo : Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Lydie Lecarpentier.