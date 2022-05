Avec le rachat du Canadien Avcorp, Latécoère poursuit son développement en Amérique du Nord

Latécoère a annoncé le 5 mai l’acquisition de l’entreprise canadienne Avcorp, fournisseur d’aérostructures canadien, qui emploie 450 personnes. Coût de cette opération : 30,5 millions d’euros. « Ce rachat s’inscrit dans le cadre de notre feuille de route 2025 visant à atteindre une croissance rentable en tant que consolidateur de l’industrie aéronautique », a expliqué le directeur général Thierry Mootz dans un communiqué. Le groupe toulousain a réalisé plusieurs opérations de croissance externe ces derniers mois, avec l’acquisition d’Ewis Bombardier, du fournisseur d’assemblages SDM et du Belge TAC.

Avcorp est un concepteur d’aérostructures, dont des sous-ensembles d’ailes et de pièces composites à grande échelle pour les B737 Max, B767 et le B787. La société dispose de trois sites de production, à Delta, en Colombie-Britannique (assemblage et intégration d’aérostructures métalliques et composites), à Gardena, en Californie (capacités de fabrication d’aérostructures composites avancées) et à Burlington, en Ontario (services de réparation de composants structurels pour les avions commerciaux).