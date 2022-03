Banques. Malgré les crises, le Crédit Agricole Toulouse 31 veut élargir son champ d’action

Les duettistes du Crédit Agricole Toulouse 31, Nicolas Langevin, directeur général, et Nicolas Mauré, président, reviennent nous donner des nouvelles de leur banque régionale. L’année 2021 a été meilleure que la précédente. La banque affiche un produit net bancaire (PNB) de 255,2 millions d’euros (+1,3 %). Ses résultats nets s’élèvent à 66,6 millions d’euros, en hausse de 22 % par rapport à 2020, mais toujours en deçà de l’avant-crise (-7,78 %).

Le directeur général met en avant d’autres données qui montrent que la banque compte en Haute-Garonne : cent agences sur le territoire et soixante-huit relais dans des petits-commerces ; 26.000 nouveaux clients en 2021 et 461.000 clients au total ; trente-trois projets Habitat financés chaque jour ; 570 millions d’euros mobilisés auprès des entreprises d’Haute-Garonne. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est aussi un employeur local loin d’être anodin. Celui-ci revendique 1350 coéquipiers, dont 445 administrateurs, et 156 nouveaux collaborateurs CDI ou alternants en 2021.

D’une crise à l’autre

La banque veut par ailleurs démontrer qu’elle est présente pour aider à affronter les crises qui se succèdent. Nicolas Langevin tient à citer le soutien apporté par exemple à la jeunesse malmenée financièrement par la situation sanitaire des deux dernières années : « Nous avons distribué 6700 bons alimentaires à 1700 jeunes durant la crise Covid », rappelle le directeur général. Sur l’actuelle guerre en Ukraine, c’est au niveau national que le Crédit Agricole agit. « Nous avons 2300 collaborateurs en Ukraine. Le groupe a ouvert un fonds de solidarité de 10 millions d’euros pour les aider et soutenir plus généralement tous les Ukrainiens », explique Nicolas Langevin. En Russie, le groupe bancaire aurait « stoppé ses activités liés à l’export ». Au niveau local, la banque indique vouloir « conseiller au mieux » des secteurs comme l’aéronautique ou l’agriculture, « confrontés notamment à la hausse du prix des matière premières ou des engrais ».

En 2022, la banque régionale veut aussi « élargir son champ d’action et d’utilité » en développant bien davantage son activité agence immobilière (Square Habitat) en Haute-Garonne. Pour ce faire, une trentaine de personnes pourrait être embauchée cette année. Loin des vents contraires internationaux, au Crédit Agricole Toulouse 31, on veut prouver que l’on continue tout de même à gagner du terrain.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Nicolas Mauré, président et Nicolas Langevin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Crédits : Crédit Agricole Toulouse 31.