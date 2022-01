Adopté en juin 2019 pour répondre localement aux enjeux de la transition écologique, le Plan Climat-air-énergie territorial de Toulouse Métropole (PCAET) a fait l’objet ce jeudi 20 janvier d’un bilan à mi-parcours, lors de la Conférence Climat. Avant même ce rendez-vous, qui réunissait experts du climat et de l’énergie, urbanistes et élus, une quinzaine d’associations, dont Greenpeace, 2 pieds 2 roues, Toulouse en Transition ou encore Zerowaste, regroupées dans le collectif Urgence climatique Toulouse, l’ont sévèrement critiqué.

« Sans surprise, ce bilan à mi-parcours est très mauvais. La trajectoire actuelle conduirait à une baisse des gaz à effet de serre pour 2030 de 9 % au lieu de l’objectif affiché de 40 % dans le PCAET par rapport à 2008. La baisse de la consommation énergétique ne serait que de 4 %, au lieu des 20 % attendus », indique le collectif. Ses membres, qui expliquent avoir alerté la Métropole dès 2018 sur « l’insuffisance des mesures prises pour atteindre les objectifs du PCAET », appellent à un « changement de cap urgent ».

À l’issue de la Conférence Climat, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse, a concédé que « l’effort n’avait pas produit le résultat » voulu. « On est bons sur certains sujets, les énergies renouvelables, la qualité de l’air, la sobriété de la consommation foncière. Nous avons du travail à faire sur d’autres sujets, en particulier sur la consommation énergétique. J’ai souhaité qu’on mette sur la table honnêtement les données, qu’elles soient partagées et qu’on regarde comment on peut améliorer [la situation] tout de suite. »

« Un acte 2 à écrire »

En réponse aux critiques et aux faiblesses de ce bilan, Jean-Luc Moudenc a annoncé que « l’acte 2 » du Plan Climat devra « marquer l’accélération de la transformation écologique » et fera l’objet, d’ici l’automne 2022, de « plusieurs temps d’intelligence collective ». D’ici là, la Maison de l’énergie aura ouvert ses portes, le téléphérique urbain Téléo sera mis en service et l’on pourra compter sur un nouveau plan vélo métropolitain, a souligné l’élu. Jean-Luc Moudenc s’est aussi dit décidé « à tenir, en dépit des contestations » sur la ZFE, la zone à faibles émissions, qui va exclure progressivement les véhicules les plus polluants de Toulouse et d’une partie de l’agglomération. La Métropole n’attend plus que le décret gouvernemental pour la mettre en œuvre.

Et « sans attendre l’automne », le président de Toulouse Métropole a annoncé en conclusion de la conférence plusieurs mesures pour « doper » le Plan Climat. Le budget alloué à la prime vélo pour les entreprises et les particuliers va être doublé. Une équipe dédiée va accompagner, en matière de logistique urbaine, les entreprises pour des déplacements et des livraisons plus propres. Pour atteindre l’objectif de 7500 logements rénovés chaque année, Jean-Luc Moudenc a aussi promis de doubler le nombre de conseillers en rénovation énergétique de la métropole.

Il veut également réfléchir à un accompagnement technique des entreprises pour leurs propres bâtiments et s’est engagé à « généraliser la commande publique verte en l’étendant aux délégations de service public et aux subventions ». Par ailleurs, le maire de Toulouse a promis que des panneaux photovoltaïques seraient désormais systématiquement installés sur tous les nouveaux équipements relevant de la Ville et de la Métropole. Autre engagement pris, la tenue une fois par an d’une Conférence Climat similaire à celle qui vient de se dérouler pour « pouvoir débattre de notre action », a indiqué Jean-Luc Moudenc.

Sur la photo : la présentation du bilan mi-parcours du PCAET aux espaces Vanel à Toulouse a mobilisé plusieurs acteurs locaux et nationaux. Ici, de gauche à droite, Benjamin Toullec, président de Citoyen’R ; Brice Lalonde, ancien ministre de l’Ecologie et Jean-Pierre Gasc, président de la commission Ecologie, développement durable et transition énergétique de Toulouse Métropole. Crédits : M.V. - ToulÉco.