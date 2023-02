Eiffage et NGE décrochent un marché de 590 millions d’euros pour la ligne C du métro

Les groupes Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civi, et NGE ont remporté en groupement le marché pour la réalisation du lot 2 de la troisième ligne du métro de Toulouse, pour un montant de 590 millions d’euros. Tisséo a attribué aux deux partenaires les travaux de génie civil des tunnels, stations et ouvrages de la future ligne C, entre l’ouvrage annexe Laporte (en bas des pistes de l’aéroport) et la station Raynal. Ce lot représente plus de 8,4 km de tunnel, sur les 27 km entre Colomiers et Labège, et six stations, Jean Maga, Sept-Deniers, Boulevard de Suisse, Fondeyre, la Vache et Toulouse-Lautrec. Le contrat, attribué à hauteur de 65 % à Eiffage et 35 % à NGE, comprend aussi la construction de cinq ouvrages annexes en intersections et d’un ouvrage de liaison vers le site de maintenance.

Le projet intègre selon les deux groupes de BTP « de nombreuses avancées techniques » dont la mise en œuvre de deux tunneliers nouvelle génération et l’utilisation de voussoirs en béton fibré moins consommateurs d’acier pour 95 % du chantier. Leur fabrication sera assurée en propre par le groupement grâce à une nouvelle usine en région toulousaine. Sur le volet environnemental, les deux partenaires visent une valorisation à près de 90 % des déblais. Le chantier, qui mobilisera jusqu’à 1000 personnes, démarrera dès le printemps 2023 après une phase préparatoire de trois mois. La remise des infrastructures avant aménagement et équipement est planifiée à partir de la fin de l’année 2025, pour une mise en service fin de la ligne C fin 2028.