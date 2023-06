En 2022, RTE Sud-Ouest a traversé la crise énergétique sans disjoncter

À la fin de l’automne, Erik Pharabod, délégué Sud-Ouest de RTE, le réseau de transport d’électricité français, était inquiet. À l’approche de l’été, il affiche une mine sereine. En effet, la crise énergétique n’a pas pris la tournure préoccupante que l’on pouvait craindre. Pas de black out généralisé, ni même de délestages à déplorer. En partie car les Occitans, à l’image des Français dans leur ensemble, ont joué le jeu d’une sobriété vantée jusqu’aux plus hauts sommets de l’État. On peut noter en effet une baisse significative de 12,5 % de la consommation électrique sur la période d’octobre à mars 2023. Au niveau annuel, la consommation est restée stable (+0,1%) malgré une production en baisse de 10 % dans la région.

« C’est lié à l’arrêt de l’un des deux réacteurs de Golfech de février à décembre [1] mais aussi à la baisse de la production hydraulique (-11,1 %) due à un premier semestre 2022 peu pluvieux chez nous », explique Erik Pharabod. Pour remédier à cette situation, l’Occitanie a cette année importé davantage (36 térawattheures) qu’elle n’a exporté d’électricité (25,6 TWh). Les imports proviennent essentiellement de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

40 % de la consommation électrique régionale couverts par le renouvelable

De leur côté, les énergies renouvelables (EnR) ne connaissent pas la crise et continuent de se développer en Occitanie cette année. La production de solaire a bondi de 17,4 % (3092 mégawatt), et celle d’énergie thermique renouvelable de 14,9 % (171 mégawatt). L’éolien a pour sa part progressé moins fortement, avec une hausse de seulement 5,6 % (1640 mégawatt) « à cause d’une moindre acceptabilité sociale », estime le délégué Sud-Ouest de RTE. La production renouvelable couvrirait aujourd’hui 40% de la consommation électrique régionale. RTE Sud-Ouest prévoit d’investir en Occitanie plus d’1 milliard d’euros d’ici à 2030, principalement pour le développement des EnR.

Un montant qui servira aussi à adapter le réseau de transport au réchauffement climatique. « Les fortes chaleurs peuvent fragiliser les lignes souterraines qui n’étaient prévues que pour supporter 45 degrés maximum. Il faut les remplacer par des lignes qui supportent des températures beaucoup plus élevées », indique Erik Pharabod.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Un nouveau poste source de RTE Sud-Ouest a été inauguré à Arnac-sur-Dourdou le vendredi 21 avril dernier. Crédit : RTE Sud-Ouest.