En Occitanie, le fabricant de jeans Tuffery pousse les murs

« L’inauguration de notre nouvel atelier de production est un événement qui prend trop de place. On en fait beaucoup », tempère Julien Tuffery, président de l’Atelier Tuffery, petit fabricant de jeans né à Florac (Lozère). Car mercredi 13 septembre, les élus locaux se presseront sur le parvis de l’entreprise pour acter sa mise en service. « Cette nouvelle étape va dans le sens de notre histoire, elle est dans la continuité de notre promesse : notre développement est lié à notre capacité de production. On ne court pas après les volumes », prévient le représentant de la quatrième génération de la famille Tuffery, fondatrice de la première marque française de jeans, en 1892.

En 2015, avec sa femme, Myriam, il relance la production de pantalons qu’il veut locale et écoresponsable, en s’appuyant sur une filière textile occitane (chanvre, laine et lin), française, voire européenne. Et, le succès ne tarde pas. Aujourd’hui, Atelier Tuffery, c’est un catalogue de soixante-dix références et la fabrication de 40.000 à 45.000 pièces par an, commercialisées uniquement en vente directe.

Alors, il faut pousser les murs de l’atelier de 600 m² trop étroits. Le rachat d’un bâtiment sur une parcelle voisine implantée sur la zone artisanale Saint-Julien-du-Gourg et les travaux de l’extension de l’atelier initial sont menés, l’achat de machines à coudre effectué pour un coût total de 2,8 millions d’euros. L’entreprise met la main à la poche et injecte 1,7 million d’euros en financement propre, l’Etat aide à hauteur de 400.000 euros dans la cadre du plan France Relance et la Région Occitanie prend en charge 196.650 euros. Sans oublier les aides du Département de la Lozère et de la Communauté des communes Gorges Causses Cévennes.

Manufacture hybride

La nouvelle manufacture Tuffery, imaginée par la designer Matali Crasset, s’étend désormais 2000 m² et s’articule autour d’une atelier de production et d’une boutique. Surtout, elle devrait permettre de doubler ou tripler la production de jeans au plus vite. « Si c’est dans deux ans, c’est bien, si c’est dans 30 ans, ce n’est pas un problème. Je veux que cela reste un développement raisonné et raisonnable. Je suis autonome et je veux garder le luxe de dormir la nuit », affirme le dirigeant.

Sur la photo de Une : L’Atelier Tuffery emploie trente-et-un salariés et enregistre un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros.

Sur la deuxième photo : La designer Matali Crasset (à gauche), avec Julien et Myriam Tuffery. Crédit : DR.