Exclusif : ce que révèle le premier baromètre du e-commerce en Occitanie

Dis-moi ce que tu achètes en ligne, et je te dirais qui tu es... Ou presque. Pour mieux connaitre les pratiques des habitants de l’Occitanie, Fédéo, Fédération du e-commerce en Occitanie, a lancé une étude statistique du 5 au 12 novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 400 habitants, âgés de 18 à 65 ans. « Il n’existait pas à ce jour d’étude régionale du secteur et nous cherchions à mieux connaître la réalité du e-commerce en Occitanie, notamment dans une période où la crise du Covid-19 a accéléré les changements dans les pratiques des consommateurs », relève Jean-Paul Crenn, président de Fédéo.

Premier élément qui ressort du baromètre : la quasi totalité des personnes interrogées commandent sur Internet régulièrement ou occasionnellement (94%), preuve que le e-commerce est désormais bien ancré dans les habitudes. Ainsi, plus d’un tiers des répondants a réalisé plus de dix achats sur internet au cours des six derniers mois. La crise sanitaire a, comme on pouvait l’imaginer, bénéficié au commerce au ligne. Plus d’un tiers des consommateurs (37%) estiment ainsi avoir augmenté leurs achats en ligne à cause de la situation de crise. Pour autant, ce n’est pas un phénomène de mode : à peu près la même proportion des sondés (36%) pensent acheter encore davantage en ligne à l’avenir, même quand les confinements seront passés.

Un commerce en ligne bien ancré dans le territoire

Mais la surprise vient de la vigilance des "consommacteurs". Car l’enquête révèle que les acheteurs apprécient le fait de pouvoir commander sur les sites de commerçants qu’ils fréquentent déjà physiquement. Mieux, « ils pensent qu’Internet contribue au développement de l’économie locale ». La moitié des répondants privilégie en outre le fait d’acheter sur le site marchand d’une entreprise de la région pour contribuer à la croissance du territoire. « C’est la preuve que l’e-commerce, c’est loin de n’être qu’Amazon et les Gafa », poursuit Jean-Paul Crenn. En revanche, le click and collect reste marginal : lorsqu’ils achètent sur Internet, les habitants d’Occitanie privilégient la livraison à domicile, puis le retrait en point relais.

Regroupant plus de cinquante membres (toutes des entreprises expérimentées dans le commerce digital pour un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 500 millions d’euros), Fédéo compte renouveler son baromètre tous les six mois, afin de réaliser « une photographie la plus précise de l’état du marché ». La fédération souhaite également mener des enquêtes auprès de toutes les entreprises pratiquant l’e-commerce, soit quelque 850 acteurs, pour avoir un point de vue d’ensemble de l’e-commerce dans la région.

Matthias Hardoy et Martin Venzal

Sur la photo : les membres du bureau de Fedeo.

Sur le visuel : Les articles de mode arrivent en tête des catégories achetées. Crédits : DR.