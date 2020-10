Face au Covid, le cierge de Lourdes cherche le salut dans le e-commerce

Le cierge de Lourdes pourra désormais emprunter des voies digitales. Entre tradition et modernité, la Ciergerie de Lourdes se voit contrainte de se frayer un chemin. Pour faire face à la crise et à la baisse de fréquentation de la cité mariale de 80 % cette année, le fabricant vient de se doter d’un site de vente en ligne de ses cierges et bougies. « Ce n’est pas pour le moment une grande source de revenus mais il nous fallait être plus visibles. Puisque les pèlerins ne peuvent plus venir à Lourdes, c’est un peu de Lourdes qui vient à eux », explique Catherine Cervantés, responsable commerciale de la Ciergerie de Lourdes. « Nous espérons capter une clientèle de particuliers, des fidèles intéressés par des bougies personnalisées pour des baptêmes, communions ou mariages. »

Le cierge, valeur patrimoniale

Fournisseur exclusif du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui représente près de 80 % de son chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en 2019, pour 380 tonnes de cierges livrés, le fabricant occupe toujours les mêmes bâtiments, sur les hauteurs de la ville, depuis sa création en 1928. « Nos quinze salariés perpétuent une tradition centenaire artisanale de fabrication par trempage ou moulage de la paraffine qui est, dans sa grande majorité, recyclée à partir des déchets récupérés au Sanctuaire. Notre ciergerie a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017 », rappelle Catherine Cervantés. Chaque cierge porte la marque de l’unique fabricant de Lourdes avec sa base bleu marial et un poinçon maison garantissant son origine.

La ciergerie, victime de la crise

Pour faire face à une baisse anticipée à 80 % de son activité en 2020, la ciergerie, aux mains de la Financière BL, dont Philippe Douste-Blazy est administrateur, a mis en place des mesures de chômage partiel depuis avril dernier et lancé un PGE. « Sur les 135 hôtels de la ville où nous diffusons aussi nos bougies, seulement une dizaine a ouvert pendant la saison cet été. Et malheureusement, l’année 2021 ne se profile pas mieux. Un grand pèlerinage, le Frat, qui réunit 10.000 jeunes de l’Ile-de-France, vient d’être annulé », regrette Catherine Cervantés. Pour tenter de redynamiser ses ventes, l’entreprise va chercher à se développer à l’export, notamment en Espagne ou en Italie, et dans d’autres lieux de pèlerinage en France. Mais la pandémie mondiale et les mesures de restriction de rassemblements représentent pour l’heure un frein de taille au rebond.

Isabelle Meijers

Sur les photos :

En haut : Des cierges de Lourdes signés de l’estampille maison avec leur base bleu marial. Crédit : Ciergerie de Lourdes.

En bas : Catherine Cervantés, responsable commerciale de l’entreprise, pose dans l’atelier centenaire. Crédit : Ciergerie de Lourdes.