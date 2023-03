Françoise Cadars, La Cité Jardins : « Le logement dédié reste notre marque de fabrique »

La Cité Jardins, se définit comme le leader du logement dédié, de quoi s’agit-il ?

Par logement dédié, nous entendons tout ce qui n’entre pas dans le cadre du logement familial. Il s’agit de logements en structures collectives dédiés par exemple aux séniors, mais aussi aux jeunes, des logements inclusifs, pour les personnes en situation de handicap, des logements d’urgence, ou encore dédiés aux travailleurs saisonniers. Notre objectif est bien d’augmenter la production de logements dédiés, qui reste notre marque de fabrique. En 2022, cela représentait 20 % de notre production et ce sera 30 % en 2024.

Quel est le volume de production de La Cité Jardins ? Les perspectives 2023 ? L’impact de la crise ?

Nous sommes présents dans cent-vingt communes et huit départements et gérons un parc de 6641 logements en Occitanie. En 2022, nous avons investi 47 millions d’euros et réalisé un chiffre d’affaires de 36,8 millions d’euros. L’impact de la crise, nous allons surtout le vivre en 2023 et ce qui nous inquiète particulièrement, c’est la baisse de capacité de production due à la hausse du taux de livret A. Concrètement, en 2022, nous nous étions fixé l’objectif de 919 agréments ; cette année, ce sera 600. Le nombre de mises en chantier - autour de cinq-cents - devrait en revanche rester stable en 2023.

Quels sont vos projets phares ?

Il y a bien sûr la Cité internationale des chercheurs à Toulouse : 264 logements dédiés aux jeunes chercheurs dans des résidences gérées par le Crous et déjà livrés. Le programme prévoit aussi une résidence hôtelière de 119 chambres pour les chercheurs en courts séjours. Sur place, un restaurant, une salle de conférences et un espace de coworking de 1600 m2 porté par Action Logement ouvriront leurs portes courant 2023.

Nous avons aussi des projets en cours en Ariège, à Pamiers avec 60 logements, dans l’ex-Languedoc-Roussillon à Agde et Béziers, dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze avec 65 logements, ainsi qu’à Carcassonne (80 logements) et Sigean (86 logements). Il s’agit pour nous de territoires nouvellement investis.

À Toulouse, nous construisons en ce moment 137 logements pour une résidence hôtelière à vocation sociale, avenue Jean Chaubet. La livraison est prévue début 2024.

Quelle stratégie par ailleurs en termes de réhabilitation de votre patrimoine ?

En 2022, nous avons réhabilité 326 logements, car rien n’avait été fait depuis deux ans, en raison du Covid. En moyenne, nous réhabilitons 150 à 160 logements par an. Je m’inscris dans un programme de rénovation énergétique, acté avant mon arrivée et qui prévoit la rénovation énergétique de 1000 logements d’ici à 2030, pour un montant de 18 millions d’euros de travaux.

Vous vous intéressez aussi aux logements pour les travailleurs saisonniers et c’est nouveau. Pourquoi ce virage ?

Parce qu’en Occitanie, le tourisme est partout. Entre les stations balnéaires et les stations de montagne, les besoins en logements pour les travailleurs saisonniers sont importants. Nous avons donc entamé un état des lieux sur le sujet avec les communautés de communes concernées.

En montagne, l’idée est par exemple de réfléchir à des projets de réhabilitation de structures hôtelières existantes pour opérer une transformation en logements pour travailleurs saisonniers.

En bordure du littoral, cela passe plutôt par des constructions neuves et nous priorisons des emplacements à proximité des transports, des équipements, des structures scolaires post-bac. L’idée est de trouver des moyens de louer ces logements en dehors des périodes touristiques, par exemple à des étudiants ou à des apprentis. Ceci implique une adaptation très fine au territoire.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Françoise Cadars, la directrice générale de La Cité Jardins, met l’accent sur la production de logements dédiés aux travailleurs saisonniers à la mer comme à la montagne. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.