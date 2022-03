Guerre en Ukraine : la filière agricole d’Occitanie dans l’incertitude

« Les cours s’enflamment. Les pénuries se profilent. On va achever d’affamer l’Afrique. Des émeutes de la faim sont à prévoir. » Le pire des scénarios est dans la tête de plusieurs acteurs régionaux du monde agricole. Pour les céréales, dont 30 % des exportations sont assurés par l’Ukraine et la Russie, pour l’énergie comme pour les intrants, engrais et produits phytosanitaires, les marchés sont mondiaux et, par là même, les conséquences de la guerre en Ukraine planétaires. À son échelle aussi, l’Occitanie, premier producteur français de soja, deuxième de tournesol et de blé dur, est bien sûr concernée. L’inquiétude est sur toutes les lèvres.

« Dès la sortie de crise du Covid, on a senti une spéculation à la hausse sur bon nombre de produits. Les engrais commençaient à manquer. On a parlé des engrais azotés mais c’était le cas aussi des engrais phosphatés, qui sont indispensables aux plantes. Aujourd’hui, non seulement les prix s’envolent, ils sont passés de 250 à 900 euros la tonne, mais en plus on a des problèmes d’approvisionnement. On enregistre aussi beaucoup de ruptures de stock au niveau des produits phytosanitaires », explique Jean-Pierre Arcoutel, président de La Coopération agricole Occitanie (LCA). Ce syndicat professionnel, qui représente quelque 300 coopératives dans la région, pointe aussi les difficultés d’approvisionnement en huile de tournesol, dont l’Ukraine assure 50 % de la production mondiale, ou encore les prix de l’alimentation animale, qui représente jusqu’à 60 % du coût des intrants et qui ont doublé. Sans parler du coût de l’énergie. Grandes cultures, élevage, activités de transformation dans l’agroalimentaire, tous les secteurs sont touchés.

Dépendance de l’Europe



Installés à Sepx, en Haute-Garonne, Florian Leguay et Christine Julien élèvent des vaches laitières et produisent des céréales. Récemment, le couple d’agriculteurs s’est lancé dans la fabrication de pâtes sous la marque La Ferme ô Pâtes pour valoriser sa production. Depuis deux semaines, les ventes s’emballent, comme si les consommateurs anticipaient une éventuelle pénurie. Malgré cette récente diversification, ils se disent « inquiets pour la suite ». « Les céréales vont coûter plus cher à produire. Nous sommes en agriculture raisonnée mais nous avons besoin de gasoil pour nos tracteurs et nous avons toujours recours à certains intrants. Nous les avions achetés avant la crise donc nous allons limiter la casse cette année, mais que se passera-t-il l’année prochaine », s’interroge Christine Julien.

La guerre en Ukraine a en effet rappelé, s’il le fallait, la dépendance de l’agriculture européenne et française au gaz russe, premier ingrédient des engrais de synthèse, mais aussi à l’alimentation animale importée et, bien sûr, aux marchés financiers. Alors que la Confédération paysanne dénonce « un modèle productiviste en faillite », à la source de tous les problèmes, la FNSEA, syndicat majoritaire, appelle au contraire à « produire plus » pour retrouver la souveraineté alimentaire. « Si on reste dans la Pac prévue, on va dans le mur », estime Jean-François Lamassé, président de la FDSEA de Haute-Garonne. « Il faut sortir de la logique de décroissance, retravailler la jachère, libérer les zones de non-traitement, ce qui représente 23.000 hectares dans le département. Pour les céréales, les zones à fort potentiel comme la Beauce, où l’on produit plus de 90 quintaux de blé à l’hectare, vont limiter la casse. Mais en Haute-Garonne, où nous n’avons pas les mêmes rendements, cela va être beaucoup plus compliqué. »

Hausse des prix annoncée



Le plan de résilience pour l’agriculture annoncé le 16 mars par le gouvernement, qui prévoit une remise sur les carburants, des aides aux entreprises grosses consommatrices de gaz et d’électricité et une enveloppe de 400 millions d’euros pour les élevages, est « un début de prise de conscience » selon Jean-Pierre Arcoutel. « De quoi passer le court terme », ajoute le président de La Coopération agricole Occitanie pour qui « l’Europe doit faire sauter les verrous et remettre les terres en production ». « Le rôle des coopératives est de faire tampon entre des marchés fluctuants et la rémunération de leur adhérents. Notre marge de manœuvre est d’aller vers une renégociation des contrats avec les distributeurs. On ne pourra pas faire moins qu’augmenter le prix de nos produits », estime-t-il.

La LCA Occitanie, par la voix de sa directrice adjointe plaide aussi pour une « sortie exceptionnelle du modèle libéral » afin d’encadrer le prix des céréales. « On n’a pas de visibilité sur le marché mondial. C’est ingérable », souligne Claude Floch. « L’Europe doit mettre en place un tunnel de prix. Sinon, certains pays ne pourront plus acheter. »

Johanna Decorse

Sur la photo : L’agriculture régionale, et notamment la culture céréalière, va subir les conséquences de la guerre en Ukraine. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.