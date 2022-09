Avant de faire l’inventaire des actions départementales, Georges Méric démarre comme toujours avec lyrisme, par les grandes idées. Le président du Département de Haute-Garonne parle de sa « boussole conceptuelle » qui pointe vers « une société du lien. Lien avec soi, autrui et avec la nature ». Il insiste ensuite sur le social, la compétence majeure des départements désormais.

En 2022, la Haute-Garonne revendique d’avoir dépensé 923,65 millions d’euros en aides sociales, ce qui correspond à 51 % des dépenses totales de la collectivité. Un certain nombre de politiques sociales sont à destination des plus jeunes, a rappelé le président socialiste : « gratuité des transports scolaires pour 63 % des élèves », « aide au paiement de la restauration scolaire (qui peut aller jusqu’à la gratuité) pour 43 % des collégiens ». Mais la collectivité n’oublie pas les personnes âgées : « télésurveillance gratuite pour plus de 26.000 personnes et gratuité des transports pour les plus de 65 ans non imposables ». Les plus précaires, quel que soit leur âge, peuvent par ailleurs bénéficier de bons d’achats alimentaires ou d’hygiène de 150 à 300 euros.

La hausse des dépenses énergétiques, sujet majeur

La crise énergétique actuelle a également été abordée par Georges Méric et son équipe. Elle a des répercussions sur les finances du département. « Les dépenses énergétiques, qui atteignaient les 7,5 millions d’euros par an, vont connaître une augmentation de 30 % à la suite de la flambée des prix de l’énergie et atteindre les 10 million d’euros », décrit Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne chargé notamment de la Transition écologique. « Les dépenses propres du Département, en termes d’électricité et de gaz, ont augmenté de 39,5 %. Celles pour les collèges de 39 % », détaille Sébastien Vincini, vice-président en charge des Finances. « La hausse des recettes fiscales permet d’amortir un peu cette hausse », estime néanmoins l’élu.

Mais le département s’engage, surtout, sur un plan de sobriété dont l’objectif est « de diminuer de 40 % la consommation des bâtiments d’ici à 2030 » (baisse du chauffage, augmentation des éco-gestes, améliorer les constructions, etc.). Dans la même logique, les aides à la rénovation énergétique sont maintenues pour les ménages, de 1500 à 3000 euros. 4.000 foyers seraient ainsi conseillés chaque année sur le sujet par le département.

Cette rentrée était également l’occasion d’évoquer le développement du vélo. Après le rappel des 53 millions d’euros dépensés pour le réalisation des sept réseaux Express Vélo [1] d’ici à 2025, Martine Croquette, vice-présidente en charge des Mobilités, a annoncé « une nouvelle tranche, qui portera l’investissement global sur le sujet à 100 millions d’euros ».

ESS, assemblée citoyenne et revenu de base

Parmi les nombreux autres dossiers abordés, la transformation de la pépinière d’entreprises Théogone. Les départements ayant perdu la compétence « développement économique », le lieu va se tourner vers les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), plus en phase avec ses missions. La collectivité souhaite par ailleurs mettre en place une assemblée citoyenne, dont les 162 volontaires tirés au sort vont se réunir pour la première fois le 22 octobre prochain. Durant un mandat de deux ans, ces Haut-Garonnais formuleront avis et propositions sur de nombreux sujets (sport-santé, transition écologique, lutte contre la précarité, etc.). Les résultats de cette « innovation démocratique », promesse de ce second mandat, seront particulièrement scrutés.

Restent les sujets où le Département n’a pas ou peu de prise. Les soucis du groupe Scopelec, sous-traitant d’Orange, par exemple, que Georges Méric décrit comme une conséquence « des dérives pathologiques du néolibéralisme ». Ou bien le projet départemental de revenu de base jeunes, dont l’expérimentation a été stoppée au printemps par la préfecture. Le président du conseil départemental espère désormais que « les députés de gauche vont reprendre ce combat au Parlement ».

Matthias Hardoy

Sur la photo de Une : Archives de Georges Méric, président du Département de Haute-Garonne pour un second mandat. Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.//Georges Méric entouré de sa majorité lors de la conférence de presse de cette rentrée 2021. Crédit : M.H.