Béziers. Où dormir à l’ombre sans passer par la case prison ?

Dormir derrière les barreaux sans passer par la justice : un concept osé, et intriguant, qui existait ailleurs en Europe, mais pas en France. Sous la houlette du groupe Mando Hospitality​​, l’ancienne maison d’arrêt de Béziers (Hérault)​ ​s’est offert une seconde vie pour se transformer en hôtel, baptisé sobrement La Prison. Si, jusqu’en 2009, date de fermeture de la prison, quatre-vingt-dix cellules étaient occupées par les détenus, il en reste aujourd’hui cinquante, toutes aménagées en chambres.

C’est sa situation géographique qui a séduit les porteurs du projet, Max Bonon, Maxim Halimi et Tatiana Halimi. Idéalement située, l’ancienne geôle​, baptisée Le Château par les habitants de la commune,​ n’est qu’à une dizaine de minutes à pied du centre-ville et du parvis de la Cathédrale Saint-Nazaire. Elle offre une vue plongeante sur l’Orb et la mer Méditerranée. La transformation du lieu est un challenge ​que souhaitait relever Mando Hospitality​, qui avait fait ses preuves dans la rénovation (réussie) de plusieurs établissements : le Mas des feuillades à Montpellier ou le Café de la musique à Paris​.

Pour mener à bien cette métamorphose de l’ancienne prison, l​e groupe, qui emploie quatre-vingt-cinq salariés et enregistre un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros, s’est associé à l’agence montpelliéraine A+ Architecture, en lien avec l’architecte des Bâtiments de France. En tout, huit millions d’euros ont été injectés, avec le soutien financier du Fonds Tourisme Occitanie et de Bpifrance.

Vingt-cinq emplois

Toutefois​, le​ passé carcéral du site n’a pas été occulté : le couloir menant aux cachots a été conservé, tout comme certains graffitis dessinés par les détenus et certains murs. « On a été subjugués dès le début du projet par la beauté du lieu. Et notre but a été de le préserver. C’était important pour nous de le rappeler au public et de faire un lien entre le passé et la modernité », raconte Max Bonon​, qui précise que l’hôtel La Prison, ouvert le 1er juin, emploie vingt-cinq salariés.

Dans les tuyaux du groupe Mando, deux autres projets prévus d’ici 2024,​ qui doivent porter le chiffre d’affaires à 11 millions d’euros​ : l’hôtel Voco à Beaune (Côte-d’Or) et le bar-restaurant LPB à Marseille (Bouches-du-Rhone).

Audrey Sommazi

​​Sur la photo de Une : Le couloir de nage de La Prison, en contrebas de l’ancienne geôle imposante.

Sur la seconde photo : Une des chambres de l’établissement. Crédits : Pauline Pivot.