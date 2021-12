Hyperloop : HTT redimensionne son projet sur le site de Toulouse-Francazal

Depuis plusieurs semaines, des bruits courent au sujet du centre de recherche et développement d’Hyperloop Transportation Technologies de Francazal, à Toulouse. Des mouvements de matériel sur la piste, un hangar qui se vide, des effectifs de moins en moins nombreux font craindre un départ imminent de la société américaine qui, depuis 2017, fait rêver les Toulousains et les collectivités locales avec son projet de train futuriste à très grande vitesse.

Interrogée récemment par ToulÉco, HTT a démenti tout départ et a confirmé, par le biais de son porte-parole, Rob Miller, directeur du marketing, que Toulouse restait « l’épicentre de (sa) recherche et développement ». HTT vient pourtant de renoncer à son projet de seconde piste d’essais, la plus longue, et a renégocié le bail à construction signé en 2017 avec Toulouse Métropole et l’État, alors propriétaire du foncier. Ce bail à construction de longue durée autorisait l’entreprise à occuper l’ancien mess des officiers ainsi qu’une partie de « la voie royale » desservant l’ensemble du site pour y aménager ses deux tunnels de test.

Le premier, de 320 mètres, composé de seize tubes de 20 mètres de long, a été installé en 2019 mais aucun essai avec la capsule ne semble avoir commencé à l’intérieur. La seconde piste grandeur nature, d’une longueur de 1 km et surélevée par des pylônes à une hauteur de 5,8 mètres, ne verra pas le jour.

Un bail à plus court terme

« HTT n’avait plus l’utilité du bâtiment et de tout le foncier visé par le bail d’origine et nous en avons justement besoin pour poursuivre l’aménagement du site. Nous avons donc demandé à l’entreprise de renégocier le bail et de le faire évoluer vers un bail à plus court terme et portant sur un périmètre plus petit », explique Dominique Faure. Ce redimensionnement du projet initial ne semble pas inquiéter la vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l’économie. « Nous nous situons dans une technologie de rupture sur laquelle personne ne peut prétendre aujourd’hui qu’elle marchera ou pas. Si le projet éclot, nous aurons créé les conditions pour cela, s’il n’aboutit pas, nous n’aurons rien perdu puisque aucun argent public n’a été investi. Nous aurons même beaucoup gagné car ce projet aura fertilisé l’écosystème local qui travaille sur les nouvelles mobilités », affirme l’élue.

À son arrivée à Toulouse, la société américaine avait annoncé un investissement de 40 millions d’euros sur les cinq années à venir pour développer son projet d’Hyperloop permettant le transport de passagers et de fret à une vitesse pouvant atteindre 1200 km/h. Ce redimensionnement fera-t-il baisser l’enveloppe ? Pour l’heure, une chose est sûre, le volet développement de HTT connaît un sérieux coup de frein et le centre de R&D toulousain en fait déjà les frais. « Les quatre entreprises qui travaillent aujourd’hui sur la technologie Hyperloop, dont HTT, traversent des difficultés de nature capitalistique et des problèmes de gouvernance. Ceux qui ont investi au départ sur cette technologie ne sont sans doute pas ceux qui la feront décoller », souligne Dominique Faure.

Johanna Decorse

Sur la photo : Ici, des tubes en prévision de l’agrandissement de la piste d’essai du site de Francazal. La capsule du système HyperloopTT a été fabriquée en Espagne et livrée à Toulouse en 2019. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.