Hyperloop TT sommé de déménager de Toulouse-Francazal en septembre

C’est une image qui fera date. Le 23 juin, Archipel Citoyen publiait une photo sur son compte twitter : l’inscription en lettres rouges Hyperloop, qui surplombait le château d’eau de la plateforme Toulouse-Francazal, était recouverte d’une peinture blanche. Le parti politique ajoutait : « la fin d’une entourloupe à laquelle certains ont cru jusqu’au bout ».

En septembre prochain, ​le centre de recherche de ​Hyperloop Transportation Technologies (TT), du nom de la start-up californienne, qui étudie un train de capsules à propulsion électromagnétique fonçant à 1000 km/heure dans un tube sous vide, doit ​mettre la clé sous la porte et ​quitter l’enceinte de l’ancienne base aérienne. C’est son propriétaire, Toulouse Métropole, qui l’y invite.

L’entreprise américaine​ avait pourtant été accueillie en grande pompe par les collectivités en janvier 2017. Mais elle n’a pas tenu ses promesses. Même si un tunnel d’essai de 320 mètres de long a bel et bien été construit en 2019, la construction d’une piste d’essai d’1 kilomètre est restée à l’état de projet. « On a bien compris qu’elle ne se ferait jamais. Puisqu’elle n’avait pas de perspective de marché à Toulouse », explique Agnès Plagneux Bertrand, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge des campus. « Hyperloop TT s’est heurtée à la mise en œuvre de certaines technologies complexes. Je ne leur jette pas la pierre. C’est un pari technologique qui n’a pas marché. »

Un hectare de terrain loué à 20.000 euros par trimestre

Aussi, la collectivité a résilié en février 2023 le bail d’occupation d’un terrain de 1 hectare dépollué et loué 20.000 euros par trimestre, sur lequel l’entreprise était installée. Et lui a laissé six mois, jusqu’en septembre​ donc​, pour plier bagages ​et « fermer les bureaux, occupés par cinq personnes​ dans la tour de contrôle ». « ​On leur donne un délais supplémentaire, acté par le président Jean-Luc Moudenc, pour que l’entreprise démonte le tunnel », précise Agnès ​Plagneux Bertrand.

Audrey Sommazi

Sur la photo : des tubes avaient été amenés en prévision de l’agrandissement de la piste d’essai du site de Francazal. La capsule du système HyperloopTT a été fabriquée en Espagne et livrée à Toulouse en 2019. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.