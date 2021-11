Transports. HyperloopTT poursuit à Toulouse ses « tests grandeur nature »

Installée depuis 2017 sur l’ancienne base militaire de Francazal, Hyperloop Transportation Technologies a fait de Toulouse son centre européen de recherche et de développement. C’est là que HTT a achevé en 2019 le premier système de test à grande échelle au monde du train futuriste à très grande vitesse Hyperloop. Initié en 2013 par Elon Musk, le patron de Tesla et SpaxeX, ce programme de recherche s’appuie sur des capsules lévitant dans des tubes à basse pression à une vitesse pouvant atteindre 1200 km/h. Dans cette course à la technologie, HTT mise beaucoup sur son site toulousain dans lequel elle a annoncé vouloir injecter 40 millions d’euros. Pour l’heure, seul le tunnel d’essais de 320 mètres, composé de seize tubes de vingt mètres de long, a été installé mais aucun test avec la capsule ne semble avoir commencé.

Très récemment, des mouvements de matériel autour d’un hangar vidé par HTT ont éveillé les craintes d’observateurs qui y ont vu un départ possible de la société de recherches d’ici la fin de l’année. Hyperloop Transportation Technologies a aussitôt démenti. « Nous ne quittons absolument pas le site toulousain. Nous déménageons juste la capsule car il n’y a pas de place dans le hangar actuel », a déclaré à ToulÉco Rob Miller, directeur du marketing.

Des technologies « confidentielles »

« Nous continuons à faire des progrès dans les tests, même pendant la pandémie, mais ne partageons pas publiquement les différentes étapes car la propriété intellectuelle et les avancées technologiques sont assez confidentielles. Mais Toulouse reste l’épicentre de notre recherche et développement et nous nous engageons dans la région », a ajouté ce porte-parole. Sur son site internet, HTT dit effectuer actuellement des « tests à grande échelle pour établir des certifications de sécurité et d’assurance, ainsi que pour optimiser et intégrer pleinement tous les composants techniques du système » .

Le 19 novembre dernier, HTT a également annoncé avoir « terminé l’expérience passager » de sa capsule pour laquelle elle a fait appel à la société italienne Icona Design Group. Une fois assis, les passagers auront accès à un « environnement sonore immersif et personnalisé » grâce à des haut-parleurs d’appui-tête intégrés permettant de réduire le bruit ambiant. Les sièges de la capsule, d’une capacité de 30 passagers, comprennent également des « commandes de micro-climat réglables », une caméra pour la reconnaissance faciale, une tablette tactile individuelle, des capteurs biométriques pour les informations d’identification et de paiement. » De quoi faire rêver les amoureux de technologie.

Sur la photo : Hyperloop Transportation Technologies a finalisé en 2019 sa piste d’essais grandeur nature sur le site de Toulouse-Francazal. Crédit : HTT.